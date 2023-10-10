原标题：多国“洋医生”赴西安“学艺”：让更多人感受中医的神奇

“看着针很长，但扎着不疼，反而感觉头部变轻松了，中医针灸确实神奇。”在西安中医脑病医院诊室内，来此体验中医的俄罗斯医生巴里斯9日表示，轻轻几针扎下，困扰自己多年的头痛症状顿时有所缓解，令他赞叹不已。

当日，“岐黄丝路”2023中医药诊疗技术国际培训班在西安开班。40余名来自俄罗斯、哈萨克斯坦等国家的医疗从业者来此，深入体验中医药文化、学习中医适宜技术。

开班典礼后，学员们深入参观了西安中医脑病医院中医诊疗区域，近距离体验中医特色诊疗技术。学员们先后走进脑病科、针灸科、国际诊疗区、成人及儿童康复科等科室，感受中医药文化。

外籍医疗工作者在西安中医脑病医院参观中医疗法。西安中医脑病医院 供图

学员中，毕业于北京中医药大学的让娜目前在哈萨克斯坦一家医院担任针灸医生，熟悉汉语的她不时为旁人讲解中医名词。“看到这么多中医爱好者开始学习中医药，并将中医药传播到自己的国家，这让我感到自豪。”让娜笑称，如今，随着中医药“走出去”的步伐逐渐加快，针灸、艾灸、中药等早已不再是人们眼中的神秘疗法。在哈萨克斯坦，越来越多的民众也开始习惯接受中医治疗。

俄罗斯医生马琳娜表示，来参加此次培训之前，她已经学过两年的中医。作为“洋中医”，她希望通过此次来西安“取经”，继续深化中医理论学习、掌握中医适宜技术，将中医药的宝贵经验带回莫斯科，为当地民众提供健康保健新选择。

俄罗斯医生亚历山大洛维奇自1982年就开始从事针灸教学工作。此次来到西安参加培训班，主要是想了解并学习如何治疗脑性瘫痪。“在俄罗斯，脑瘫属于疑难脑病。我接治了不少脑瘫患者，传统中医治疗在他们身上产生了疗效，我希望进一步学习中医脑病的诊疗路径。”亚历山大洛维奇说。

据介绍，培训班为期2周，立足传统中医诊疗及特色技术，围绕小儿脑性瘫痪、脑积水、孤独症谱系障碍、脑出血等病症的中医药诊治，以及针刺、刮痧、拔罐、推拿等中医特色诊疗技术，邀请知名专家教授进行授课，同时结合临床科室见习培训，将理论与实践紧密结合，切实加深学员对中医药的认知，拓展临证思维，提高临床疗效。

外籍医疗工作者在西安参加中医药诊疗技术国际培训班。西安中医脑病医院 供图

西安中医脑病医院院长宋虎杰表示，开展中医药国际培训，是落实“国家中医药服务出口基地”建设规划，搭建国际中医药交流平台，深入传播中医药文化及诊疗技术的重要途径。近年来，医院通过线上、线下的形式组织了多场中医药国际培训班，培养了一百多位“洋中医”，越来越多的境外医生学成回国，运用中医、推广中医，为增进当地民众健康福祉贡献了“中医力量”。

据悉，本次培训班由陕西省商务厅、陕西省科技厅、陕西省中医药管理局支持指导，西安中医脑病医院、俄罗斯中医药学会共同主办。(党田野 张丽姝 郜雅昱)

(责编：郝孟佳、李依环)