原标题：普惠性幼儿园如何实现“优质平价”

“入园难，入园贵”曾是困扰家长群体的一大难题。自国家连续实施学前教育行动计划以来，该问题得到有效缓解，但学前教育发展不平衡不充分的矛盾仍然较为突出。

不过，令人振奋的是，学前教育发展近期再次迎来利好——学前教育法草案提请十四届全国人大常委会第五次会议初次审议。草案明确，发展学前教育坚持政府主导，以政府举办为主，大力发展普惠性学前教育资源，引导和规范社会力量参与。

让更多孩子在家门口“上好园”“上优园”，我们还有多远的距离？普惠性幼儿园如何实现“优质平价”？

1.在家门口入园的愿望基本实现

经过一年多的考察、对比，今年9月，张心（化名）还是决定让孩子进入离家不远的普惠性幼儿园。“原本担心这所幼儿园条件比较差，去实地考察后，发现幼儿园综合条件要比预期好很多，老师们也很认真负责。当然还有一个原因是，其他几家私立幼儿园价格太高。”

如今，越来越多的孩子可以在家门口上幼儿园了。“各地大力发展公办园，积极扶持民办园提供普惠性服务，鼓励支持企事业单位、部队、街道、农村集体办园，规范治理城镇小区配套幼儿园，城乡学前教育公共服务体系基本建成，基本满足了老百姓在家门口入园的愿望。”中国学前教育研究会理事长侯丽敏以一组数据佐证：截至2022年，全国学前三年毛入园率达到89.7%，比2011年提高了27.4%。全国普惠性幼儿园覆盖率达到89.6%，比2016年增长22.3%，极大缓解了“入园难、入园贵”问题。

同时，经费投入保障机制也在不断健全。相关数据显示，中央财政支持学前教育发展资金累计投入2210亿元，激励引导各地推进学前教育普及普惠发展。2021年全国财政性学前教育经费占比达到5.9%，比2011年提高3.7%。

此外，针对“城镇挤”“农村弱”的区域不平衡问题，教育部会同相关部门在城镇开展小区配套园治理，实施公办园扩容等多种举措，重点加强人口流入地、人口聚居区域、学位供给不足区域普惠性幼儿园建设，化解“大班额”问题。“在农村，一方面补齐适龄人口较多镇、村的资源短板，另一方面加强农村幼儿园提质升级，通过改善薄弱园办园条件、结对帮扶等多种方式，提高农村幼儿园办园水平。”侯丽敏补充道。

2.保教提质满足家长需求

学前教育已实现基本普及，但家长们对幼儿园办学条件、保教质量的关注度并未减弱。“优质平价”，是家长们的切实需求。

中国教育科学研究院学前教育研究室主任高丙成认为，家长对幼儿园质量的担忧不无道理，“目前的普惠园分为公办园和具有普惠性质的民办园。公办园突出公益属性，收费不高、质量有保障，很受家长欢迎。普惠性民办园大多缺乏强有力扶持，民办园收费分类监管政策又不完善，造成部分民办园高收费逐利，加重家长负担。”

记者发现，前不久印发的《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》明确提出，加强民办园收费监管，并强调“营利性民办园要坚持教育的公益属性，遵循公平、合法、诚实信用的原则，根据实际办园成本、市场供需等因素，合理确定收费标准”。在高丙成看来，在加强监管的情况下提高保育教育质量，还需加大对普惠性民办园的投入，同时提升民办园师资的专业素养。

为提高保教质量，教育部去年印发《幼儿园保育教育质量评估指南》，坚持儿童为本、尊重幼儿年龄特点和成长规律，注重幼儿发展的整体性和连续性，坚持保教结合，以游戏为基本活动，有效促进幼儿身心健康发展；坚持科学评估，切实扭转“重结果轻过程、重硬件轻内涵、重他评轻自评”等倾向。

政策指引之下，不少幼儿园正在展开有效探索。陕西省定边县第五幼儿园定期开展家长驻园活动，家长以与幼儿平等的身份参与游戏，不干预玩法，不打扰过程，不擅自决定结果，在共同体验游戏过程中，孩子们积极主动、有能力的表现让家长意外惊喜。

“要让家长对幼儿的成长变化看得见、看得清、看得明，让家长对幼儿发展难题有思路、有途径、有方法。”华南师范大学附属幼儿园园长吴冬梅介绍：“我们通过学期问卷调查、园长接待日、每周家长一对一访谈等多元化形式，让每一位家长的心声都有机会表达；通过家长论坛、个案跟踪、爸爸课堂、亲子游戏成长营等方式，有计划地加强对家庭的指导和引领，优化家长教育行为。”

吴冬梅表示，深度开发与运用家长资源为幼儿成长提供了“优质平价”且“无法替代”的教育资源，打破了家庭与幼儿园的空间壁垒，突破了幼儿园教育资源的时空限制；让孩子在幼儿园获得的有益经验，可以在家庭中得到延伸与强化，使教育效果“事半功倍”。

3.加强儿童数量变化趋势预测

幼儿园要发展，师资力量始终是核心。侯丽敏坦言，教师编制是制约学前教育可持续发展的最大瓶颈，公办园编制短缺，不得不聘用大量非在编教师，而民办园教师往往待遇更低，导致队伍流动性大、不稳定。

高丙成指出，公办园非在编教师应与在编教师享受同等待遇，实现同工同酬，在职称评审等职业发展上也应机会均等。他认为，解决编制的同时，也要加强建园投入，如通过专项补助、动态调整公办园收费标准等方式，提高非在编教师工资待遇。民办园则可参照公办园落实教职工工资待遇和社会保障，稳定幼儿园教师队伍。

此外，还有一个更为紧迫的问题或将到来——个别地方开始出现生源减少的情况。

近些年，普惠性幼儿园数量攀升，满足了人民群众的需求。然而，随着未来人口的变化，学前教育布局也将面临挑战。高丙成表示，经过测算，虽然出生人口总体呈下降趋势，但下降的累积效应要到2025年后才会显现，资源总量不足问题在一定时期内仍然存在。另外，学前教育资源结构性矛盾也较为突出。城镇普惠性资源特别是公办资源不足，“大班额”问题严重。而一些农村地区开始出现双重矛盾——

部分乡村生源减少，一些幼儿园招不到人；另一些适龄人口较多的乡村却没有幼儿园，孩子无园可上。

吴冬梅认为，政府和有关机构需要加强对适龄入园儿童数量变化趋势的预测。同时，在幼儿园建设过程中要关注两个方面，既落实“特惠先行”“弱势倾斜”和“优先原则”（关注困难家庭与儿童、处境不利的家庭与儿童），也充分考虑到未来人口变动带来的需求变化，避免出现盲目建设、资源浪费等情况。如果适龄入园儿童减少，可以考虑将资源整合到少数幼儿园中，提高这些幼儿园的规模和质量。“另外，还可以适当压缩班额，从大班制变成小班化教学，这样也有利于提高保育教育质量。”

高丙成还建议，在满足学前教育全面普及的基础上，有条件的幼儿园可以招收2—3岁的孩子。“不过，托育服务跟幼儿园相比要求更高，需要在具体成本核算下，做好场地设施、人员配备、日常运转等方面保障。”

（记者 杨 飒）

(责编：郝孟佳、李昉)