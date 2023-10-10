人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

普惠性幼儿园如何实现“优质平价”

学前教育法草案提请审议——

2023年10月10日10:05 | 来源：光明日报
小字号

原标题：普惠性幼儿园如何实现“优质平价”

“入园难，入园贵”曾是困扰家长群体的一大难题。自国家连续实施学前教育行动计划以来，该问题得到有效缓解，但学前教育发展不平衡不充分的矛盾仍然较为突出。

不过，令人振奋的是，学前教育发展近期再次迎来利好——学前教育法草案提请十四届全国人大常委会第五次会议初次审议。草案明确，发展学前教育坚持政府主导，以政府举办为主，大力发展普惠性学前教育资源，引导和规范社会力量参与。

让更多孩子在家门口“上好园”“上优园”，我们还有多远的距离？普惠性幼儿园如何实现“优质平价”？

1.在家门口入园的愿望基本实现

经过一年多的考察、对比，今年9月，张心（化名）还是决定让孩子进入离家不远的普惠性幼儿园。“原本担心这所幼儿园条件比较差，去实地考察后，发现幼儿园综合条件要比预期好很多，老师们也很认真负责。当然还有一个原因是，其他几家私立幼儿园价格太高。”

如今，越来越多的孩子可以在家门口上幼儿园了。“各地大力发展公办园，积极扶持民办园提供普惠性服务，鼓励支持企事业单位、部队、街道、农村集体办园，规范治理城镇小区配套幼儿园，城乡学前教育公共服务体系基本建成，基本满足了老百姓在家门口入园的愿望。”中国学前教育研究会理事长侯丽敏以一组数据佐证：截至2022年，全国学前三年毛入园率达到89.7%，比2011年提高了27.4%。全国普惠性幼儿园覆盖率达到89.6%，比2016年增长22.3%，极大缓解了“入园难、入园贵”问题。

同时，经费投入保障机制也在不断健全。相关数据显示，中央财政支持学前教育发展资金累计投入2210亿元，激励引导各地推进学前教育普及普惠发展。2021年全国财政性学前教育经费占比达到5.9%，比2011年提高3.7%。

此外，针对“城镇挤”“农村弱”的区域不平衡问题，教育部会同相关部门在城镇开展小区配套园治理，实施公办园扩容等多种举措，重点加强人口流入地、人口聚居区域、学位供给不足区域普惠性幼儿园建设，化解“大班额”问题。“在农村，一方面补齐适龄人口较多镇、村的资源短板，另一方面加强农村幼儿园提质升级，通过改善薄弱园办园条件、结对帮扶等多种方式，提高农村幼儿园办园水平。”侯丽敏补充道。

2.保教提质满足家长需求

学前教育已实现基本普及，但家长们对幼儿园办学条件、保教质量的关注度并未减弱。“优质平价”，是家长们的切实需求。

中国教育科学研究院学前教育研究室主任高丙成认为，家长对幼儿园质量的担忧不无道理，“目前的普惠园分为公办园和具有普惠性质的民办园。公办园突出公益属性，收费不高、质量有保障，很受家长欢迎。普惠性民办园大多缺乏强有力扶持，民办园收费分类监管政策又不完善，造成部分民办园高收费逐利，加重家长负担。”

记者发现，前不久印发的《关于实施新时代基础教育扩优提质行动计划的意见》明确提出，加强民办园收费监管，并强调“营利性民办园要坚持教育的公益属性，遵循公平、合法、诚实信用的原则，根据实际办园成本、市场供需等因素，合理确定收费标准”。在高丙成看来，在加强监管的情况下提高保育教育质量，还需加大对普惠性民办园的投入，同时提升民办园师资的专业素养。

为提高保教质量，教育部去年印发《幼儿园保育教育质量评估指南》，坚持儿童为本、尊重幼儿年龄特点和成长规律，注重幼儿发展的整体性和连续性，坚持保教结合，以游戏为基本活动，有效促进幼儿身心健康发展；坚持科学评估，切实扭转“重结果轻过程、重硬件轻内涵、重他评轻自评”等倾向。

政策指引之下，不少幼儿园正在展开有效探索。陕西省定边县第五幼儿园定期开展家长驻园活动，家长以与幼儿平等的身份参与游戏，不干预玩法，不打扰过程，不擅自决定结果，在共同体验游戏过程中，孩子们积极主动、有能力的表现让家长意外惊喜。

“要让家长对幼儿的成长变化看得见、看得清、看得明，让家长对幼儿发展难题有思路、有途径、有方法。”华南师范大学附属幼儿园园长吴冬梅介绍：“我们通过学期问卷调查、园长接待日、每周家长一对一访谈等多元化形式，让每一位家长的心声都有机会表达；通过家长论坛、个案跟踪、爸爸课堂、亲子游戏成长营等方式，有计划地加强对家庭的指导和引领，优化家长教育行为。”

吴冬梅表示，深度开发与运用家长资源为幼儿成长提供了“优质平价”且“无法替代”的教育资源，打破了家庭与幼儿园的空间壁垒，突破了幼儿园教育资源的时空限制；让孩子在幼儿园获得的有益经验，可以在家庭中得到延伸与强化，使教育效果“事半功倍”。

3.加强儿童数量变化趋势预测

幼儿园要发展，师资力量始终是核心。侯丽敏坦言，教师编制是制约学前教育可持续发展的最大瓶颈，公办园编制短缺，不得不聘用大量非在编教师，而民办园教师往往待遇更低，导致队伍流动性大、不稳定。

高丙成指出，公办园非在编教师应与在编教师享受同等待遇，实现同工同酬，在职称评审等职业发展上也应机会均等。他认为，解决编制的同时，也要加强建园投入，如通过专项补助、动态调整公办园收费标准等方式，提高非在编教师工资待遇。民办园则可参照公办园落实教职工工资待遇和社会保障，稳定幼儿园教师队伍。

此外，还有一个更为紧迫的问题或将到来——个别地方开始出现生源减少的情况。

近些年，普惠性幼儿园数量攀升，满足了人民群众的需求。然而，随着未来人口的变化，学前教育布局也将面临挑战。高丙成表示，经过测算，虽然出生人口总体呈下降趋势，但下降的累积效应要到2025年后才会显现，资源总量不足问题在一定时期内仍然存在。另外，学前教育资源结构性矛盾也较为突出。城镇普惠性资源特别是公办资源不足，“大班额”问题严重。而一些农村地区开始出现双重矛盾——

部分乡村生源减少，一些幼儿园招不到人；另一些适龄人口较多的乡村却没有幼儿园，孩子无园可上。

吴冬梅认为，政府和有关机构需要加强对适龄入园儿童数量变化趋势的预测。同时，在幼儿园建设过程中要关注两个方面，既落实“特惠先行”“弱势倾斜”和“优先原则”（关注困难家庭与儿童、处境不利的家庭与儿童），也充分考虑到未来人口变动带来的需求变化，避免出现盲目建设、资源浪费等情况。如果适龄入园儿童减少，可以考虑将资源整合到少数幼儿园中，提高这些幼儿园的规模和质量。“另外，还可以适当压缩班额，从大班制变成小班化教学，这样也有利于提高保育教育质量。”

高丙成还建议，在满足学前教育全面普及的基础上，有条件的幼儿园可以招收2—3岁的孩子。“不过，托育服务跟幼儿园相比要求更高，需要在具体成本核算下，做好场地设施、人员配备、日常运转等方面保障。”

（记者 杨 飒）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部