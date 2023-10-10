原标题：家校社协同 促进青少年心理健康

10月10日是第32个“世界精神卫生日”。在国家卫生健康委9日举行的例行新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人米锋介绍，国家卫生健康委将今年的宣传主题确定为“促进儿童心理健康 共同守护美好未来”，呼吁全社会共同关注儿童青少年心理健康，增进健康福祉。

国家卫生健康委医政司副司长李大川、教育部体卫艺司副司长一级巡视员刘培俊、首都医科大学附属北京安定医院儿童精神医学首席专家郑毅就社会关注问题进行了相关介绍。

儿童青少年心理健康服务体系逐步健全

心理健康和精神卫生是健康的重要组成部分，儿童青少年的健康成长牵动着每一个家庭。

对此，李大川介绍，国家卫生健康委近年来会同或配合有关部门开展了系列工作，儿童青少年心理健康服务体系逐步健全。

《健康中国行动（2019—2030年）》中有三个专项行动方案，包括心理健康促进行动、妇幼健康促进行动和中小学生健康促进行动，分别从不同角度对做好儿童青少年心理健康作出了部署。同时，还加强了儿童青少年心理健康保障机制和工作体系建设，精神卫生法、基本医疗卫生与健康促进法这两部法律的实施，为做好儿童青少年心理健康工作提供了法律保障。

另据了解，从2021年起，我国在重大公共卫生项目中设置了儿童青少年心理健康促进试点项目，组织开展儿童青少年心理健康促进的社会动员、科普宣传、筛查评估等试点工作，明确将完善教育系统的心理服务网络，将各阶段儿童青少年心理健康教育、心理辅导和心理支持作为重点，指导试点地区探索完善心理健康体系。截至目前，试点地区96%的村和社区，100%的高校和近95%的中小学均设立了心理辅导室或社会工作室。

“通过强化医疗卫生系统心理健康的服务能力，提升儿童青少年心理健康服务的专业化水平。”李大川介绍，我国已制定出台相关的诊疗指南和技术规范来规范诊疗，持续加强精神专科医院、综合医院的精神心理科建设，持续做好精神科医师的继续教育和转岗培训，不断提高精神科医生的诊疗水平。

八个方面系统部署学生心理健康工作

今年4月，教育部、国家卫生健康委等17个部门联合印发了《全面加强和改进新时代学生心理健康工作专项行动计划（2023—2025年）》。对此，刘培俊表示，该计划强调多部门联合、医教体融合、家校社协同，共同促进学生心理健康。

文件强调，以促进学生全面发展、健康成长为总体目标，培育学生珍视生命、热爱生活、自尊自信、理性平和和乐观向上的心理品质。“从五育并举、监测预警、健康教育、咨询服务、干预处置、人才队伍、健康科研、健康环境等八个方面系统部署学生心理健康工作。”刘培俊介绍。

像关心身体健康一样关注孩子心理健康

儿童青少年处于心理健康快速发展时期，很多内因、外因都会引起儿童心理方面的问题。郑毅介绍，生物、心理、社会、环境这些因素都会对孩子心理健康产生影响。

“如果不及时调整和控制，很多儿童时期的精神心理方面的障碍会影响终身。”郑毅告诉记者，在孩子成长发育的过程中，精神障碍并不像一个简单的感冒发烧，康复了就好了，因此早期干预非常关键。

郑毅说，孩子跟家长接触最多，家长应该像关心身体健康一样关注孩子心理健康——在日常生活中要注意孩子情绪、行为上的变化，比如睡眠习惯改变或者进食出现问题，有失眠、食欲特别不好、心情很不好等症状；如果孩子的情绪和行为给他自身或者周围人带来了持续的麻烦和痛苦，这可能是心理障碍的一些早期表现。

刘培俊对此表示认同，他说，心理健康问题需要早预防、早发现、早干预、早康复。家校协同是各地开展学生心理健康教育的一个成功办法，家长和老师有责任为学生营造一个良好的家庭环境、校园环境和成长生态。

“我们强调在医生培养过程中增加心理健康方面的知识，提高所有医务人员心理健康方面的意识，让他们能认识到心理健康问题，同时掌握处理基本心理健康问题的知识和常识。”李大川介绍，“我们也积极推动各个部门在全国加强科普宣传，提高全社会对心理健康特别是儿童青少年心理健康的重视程度，提高儿童和家长的心理健康素养，提升整个社会对心理健康的关注度。”

（记者 金振娅）

(责编：郝孟佳、李昉)