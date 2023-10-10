原标题：成为“家门口的好学校”

讲述人：青岛启元学校校长 周韫轶

今年7月初，当一年级新生入学确认结果在屏幕上闪出“794”这个数字的时候，一所为社区改造配套而来的学校迎来了建校十年来最大的入学班额——18个教学班。看到这样一个“庞大”的数字，我心存期待，又涌动着一种沉甸甸的感觉。

暑假里，我们建立了一年级新生家长群，自群建立那一刻起，我手机的提示音就没有停下过。“学校食堂是自营吗，如何知道孩子能不能吃得饱”“什么时候分班，老师能教到几年级”“家里老人不能接送，学校有没有课后托管”，群里你一言我一语，上千条的微信稍微耽搁就变成了消息红点，我有了迫不及待想和家长们聊聊的冲动。

暑假对校长来说是忙碌的，师资的缺口需要补充，校舍的维修需要跟进，教师的培训需要组织……可我总是会想，到底是什么吸引着众多家长在我们学校“安家落户”，他们渴望的好学校、好教育到底是怎样的呢？

终于迎来了新生家长见面的日子，我以一校之长的身份直面这些即将搭档九年的“教育伙伴们”。我告诉他们，学校的老师们年龄结构适中，学历水平“超标”，学校有一支师德高尚、教学娴熟、育人高质的教师队伍；我告诉他们，启元学校教育集团的大沙路学校正在以高标准打造中，未来“一长两校”的办学模式会让周边的教育资源更加优质均衡。我还告诉他们，孩子们在成长，你们也要成长，要在“家长成长学院”积极学习分学段、分年级、分层次的课程，“校长会客厅”“家长驻校办公”“教响社区”等都是他们参与家校社协同育人的平台和渠道……聊着聊着，眼见着家长们眉眼展开，焦虑和困惑转化成了开心与信心。

18个班的新生家长见面会整整开了一天三场，场场爆满。家长们说，选择启元是因为学校教学质量不错，有几十个社团可以发展孩子的兴趣特长。还有个爸爸坦言，家里的老大就在启元上学，成长得很好，所以继续送老二来这里上学。

回想十年前建校时，全校只有123名师生，现在一校三区91个教学班，4093名学生。蓬勃生长的背后是因为我们始终坚持贯通育人的定位；始终坚持教师“周转池”制度，用“人编松绑”实现优质教育资源的均衡流动；始终坚持“以学习者的学习为中心”的课堂教学改革……正是这些改革创新，帮助我们尽力完成“教好一名学生，服务一个家庭；办好一所学校，涵养一个社区”的社会责任。

这些年来，通过优质教育资源倍增计划，我们把一所普通学校办成了老百姓眼中“家门口的好学校”，而好学校所释放出来的教育生产力也在助推着周边营商环境的改造升级。想到这些，我觉得挺自豪的。

（记者刘艳杰采访整理）

(责编：郝孟佳、李昉)