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授予80位老同志“光荣在校60年”纪念章，表彰24位“功勋教师”

湖南农业大学建校120周年高质量发展大会举行

2023年10月10日09:51 | 来源：科技日报
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原标题：湖南农业大学建校120周年高质量发展大会举行

10月8日，湖南农业大学建校120周年高质量发展大会在湖南长沙举行。湖南省人民政府副省长秦国文出席并致辞。大会授予80位老同志“光荣在校60年”纪念章，表彰24位“功勋教师”，致敬他们为学校教育和科研事业发展作出的开创性、奠基性和历史性贡献。

据了解，湖南农业大学始终以立德树人、强农兴农为根本任务，发挥院士团队引领作用，构建了“一个产业集群、一个责任学科、一名首席专家、一支稳定团队”的“四个一”工程科技服务模式，重点打造了“院士经济”，与浏阳市共建全国农业科技现代化先行县，选派3000余名科技特派员、科技副县长、“三区”人才投身田间地头。

此外，学校建成国家级科技特派员创业培训基地、国家农村农业信息化示范省综合服务平台、国家智能社会治理特色实验基地、全国科技小院培训基地，搭建了“湖南乡村振兴战略研究院”省级特色智库、湖南省现代农业特色产业技术集成与示范平台和1000个信息化建设基层示范站点。

秦国文表示，希望学校站在新的征程起点上，自觉肩负起兴农报国使命，在培养知农爱农新型人才上展现更大作为，在聚焦国家重大战略需求、加快高水平农业科技自立自强上彰显更大担当，在服务地方经济社会发展、推进乡村振兴和农业强省建设、实现“三高四新”美好蓝图上贡献更大力量。

会上，全场人员观看了纪录片《播种》。纪录片回顾了120年以来，湖南农业大学坚守强农报国理想信念，在中华大地播撒文化之种、教育之种、强国之种，结出丰硕果实的历史。

记者了解到，10月7日，湖南省委书记沈晓明到湖南农业大学调研，他高度肯定了学校120年来的办学成就，对学校学科专业建设、科研成果转化、创新创业教育等工作提出明确要求，并寄望学校充分发挥学科专业优势，大力推进农业科技创新和成果转化，为“三农”工作高质量发展作出更大贡献。

（记者俞慧友 通讯员王薇薇 庹炼）

(责编：郝孟佳、李昉)

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