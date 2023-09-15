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《茶经》：人在草木中，焉能不知茶（子曰诗云）

熊 建
2023年09月15日08:22 | 来源：人民网－人民日报海外版
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品茶有门槛。

古代有个笑话，说某甲去一古刹游玩，得到方丈的招待。方丈沏了一壶好茶，请他用。他喝了一口，说道：“正好，正好。”

方丈以为他是懂茶之人，便问：“施主觉得我这茶哪里好？”

此人说：“凉热正好。”

如果他读过陆羽的《茶经》，相信对茶的认识就不会如此肤浅了。

《茶经》是中国乃至世界最完整介绍茶的第一部专著。作者陆羽（公元733年—公元804年）是唐代竟陵人，打小在寺院长大，干过不少煮茶的活儿。长大后，陆羽只是一介平民，有“当代接舆（春秋时期楚国隐士）”之称，对茶是出奇地热爱。在不断的游历、变乱中，他坚持学习，积累了丰富的茶知识。

安史之乱时，陆羽避居在浙江苕溪，于上元元年（公元760年）完成了《茶经》的初稿。后来，他又不断修订、增补。我们今天看到的是他公元774年修订后的本子。

由于陆羽曾在各大茶区观察茶叶的生长规律，学习茶农对茶叶的加工以及茶具的制作，能够分析出茶叶品质的优劣，并在归纳民间烹茶方法的基础上总结出一套规律，因此《茶经》一书问世后，得到各方推崇，对我国茶业和茶文化的发展繁荣起到了积极的推动作用。《四库全书总目提要》评价该书：“言茶者莫精于羽，其文亦朴雅有古意。”可见陆羽被尊称为“茶神”或“茶圣”，是实至名归的。

翻开这本薄薄的《茶经》，可以看到眉目清晰的十章内容：一之源、二之具、三之造、四之器、五之煮、六之饮、七之事、八之出、九之略、十之图，包括茶的本源、制茶器具、茶的采制、煮茶方法、历代茶事、茶叶产地等方面，丰富翔实，并给茶赋予了文化内涵。

比如第一章，陆羽为茶正名，总结了历代各地对茶的五种称呼——茶、槚（音同贾）、蔎（音同舍）、茗、荈（音同喘），并以茶为正字。《说文解字》里并无“茶”字，表示茶的字只有“荼”。陆羽把“荼”字减了一笔，才有了“茶”字。后来人们根据茶字，编了个字谜，谜面就是“人在草木中”。

这之前，“荼”字“脚踩两只船”，既是指一种草本植物，苦菜，又是指一种木本植物，就是茶。在《尔雅》里，一会儿把“荼”解释为“苦菜”，一会儿把“槚”解释为“苦荼”，混淆不清。陆羽从“荼”里把“茶”字“解放”出来，别开天地，另立招牌，使概念明确，指代清晰。

茶的功用，陆羽说得明白，定性为饮料：“茶之为用，味至寒，为饮最宜。”《茶经》盛赞茶可“与醍醐、甘露抗衡也”，认为可与传说中的仙人饮料相媲美。

第五章阐述了烹煮茶叶的方法，从中可以看出煮茶不光程序繁琐，而且火的运用也很玄妙。烧火最好用木炭，其次是用硬柴火——桑、槐之类的木材。陆羽认为，沾染上腥膻油腻气味的木炭，以及含脂膏多的木料，都不能用。

煮茶用水很讲究，山水为上等，江水为中等，井水最次。山水里，要用钟乳石滴下的水和在铺满碎石的水池中慢慢流淌的水，即“石池慢流者”。背后的道理是，山水出地面之前是地下水，经地层碎石反复过滤后，水质清澈透明。陆羽提醒，千万不要使用山谷中汹涌激荡的流水来煮茶；还有，泉水流到低洼处停滞不动的死水，也不能用。

陆羽精通煮茶，在当时是颇负盛名的。传说早年收养陆羽的智积禅师，由于喝惯了陆羽煮的茶，后来再喝别人煮的，就觉得没味道，索性“戒茶”了。唐代宗召智积禅师供职，命宫中煮茶能手烹茶招待，禅师尝了一口就放下了。皇上暗地把陆羽召来煮茶，禅师一饮而尽，说：“好像是渐儿（陆羽字鸿渐）煮的。”

怎么饮茶，也有学问。《茶经》第六章专门讲饮茶风俗和品茶方法。文章开头那位先生，敲黑板了，这里需要重点学习。

在唐代，民间煮茶时喜欢加入葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷之类的调味品。陆羽不认可这种煮法，声言这跟沟渠里的废水没什么两样，还是应该保持茶叶本身的清香。

在他看来，“珍鲜馥烈”的好茶，一般（一炉）只煮3碗，才能让茶水鲜美爽浓；较次的茶煮5碗。假如有5位客人，只煮3碗分饮；有7位客人时，则以5碗匀分。如此才叫品茶。为啥每人不能多喝？《红楼梦》里妙玉说了：“一杯为品，二杯即是解渴的蠢物，三杯便是饮牛饮骡了。”

值得注意的还有第七章，在全书所占篇幅最大，汇集了古代与茶有关的奇闻轶事，共有47则。唐之前有关茶事的记载，差不多都囊括进来了。其中一些资料，因为原书已佚，全靠《茶经》才得以保存下来，功劳不可磨灭。

比如《后魏录》这部今已不存的史书，《茶经》引用了这么一个故事，很有意思。

王肃本来在南朝齐做官，很爱喝茶。后来他到北魏做官，吃羊肉、喝酪浆。酪浆就是牛奶羊奶以及相关奶制品。有人问他：“茶和酪浆比起来怎么样？”王肃说：“茗不堪与酪为奴。”意思是，在北方，茶虽然是酪的奴隶，但茶不能忍受做酪的奴隶。隐含之意为，他这个南朝来的人虽然在北方被异族压制，但内心还是崇尚南方风物文化。这样带有机锋的回答，博得了北魏君臣的称赞。自此之后，茶在北魏又别号为“酪奴”。

(责编：李依环、李昉)

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