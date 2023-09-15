本报记者 赵晓霞

“字在我心”汉字创意优秀作品在北京国际汉语研修学院展出。

来自塔吉克斯坦的萨一心设计的作品《雪》（左下）获得群星奖。图为他和自己的作品合影。

天津英华实验学校供图

外国留学生在中华汉字文化体验园进行体验。

“苏州”二字的创意设计获得二〇二三“字在我心”汉字创意设计作品活动“最佳设计”奖。

日前，由世界汉语教学学会、北京国际汉语研修学院共同主办，首都华文教育联盟协办的2023“字在我心”汉字文化国际传播研讨会暨汉字创意设计优秀作品展在京举办。“字在我心”汉字创意设计作品征集活动已连续举办两年，参与者为海外青少年、中国青少年等，总计收到34个国家和地区的1874幅作品。这些作品通过汉字创意设计，展示了汉字之美和其承载的文化信息。

汉字创意设计作品展现地域风貌和文化内涵

著名作家王蒙曾说：“汉字给我们的信息量实在是太丰富了，它既是一幅美术作品，也表达着声音，还表达着历史的典籍，表达着已经不能够说话的那些人的智慧和感情。”由此足见汉字的重要价值。

此次展出的、经过创意设计的汉字美在哪儿？具有怎样的文化内涵？本次活动的评审专家、清华大学美术学院教授陈楠对部分获奖作品的点评让观展观众“一窥门道”。

“苏州”二字的创意设计是2023“字在我心”汉字创意设计作品征集活动评选出的“最佳设计”。陈楠点评说：“这幅作品用汉字的笔画构筑了江南水乡的优美景致，‘苏’字的两点，‘州’字的三点被设计成苏州园林别致的窗，横向竖向的笔画是屋顶与廊柱。从总体构图来看，左高右低比较灵动。此外，整体设计使用黑白两色，很好地将其与江南水乡黑瓦白墙的印象连接起来。”

对获得本次活动金星奖的“黔”字的创意设计，陈楠表示，该设计整体表现出浓郁的墨色与稚趣的笔触，将汉字的部件与少数民族头饰进行重构，用笔大胆而有力，“我很欣赏这种具有浓郁生命力的视觉表现”。

获得银星奖的是“徽”“晋江”“宁夏”这几个字的创意设计。陈楠告诉记者，“徽”的设计是几种物象的视觉重构，建筑、植物、戏剧等形成汉字“徽”的笔画，黄梅戏、迎客松以及代表物产等表现了设计者热爱家乡的浓浓深情；“晋江”的设计表现了福建传统民居的风格特点，黑白关系与笔画的构成较为巧妙；“宁夏”的设计则用宁夏代表性物产景观构成汉字“宁夏”二字的笔画，虽然设计手法较为常见，但笔画间的疏密关系、图形与字体笔画的重构较为巧妙。

“因为对汉字的好奇和热爱，我才会继续学习中文”

“汉字就像画一样，特别有趣”“汉字的背后有很多故事”“汉字和我的母语书写完全不一样”……这是不少海外中文学习者的感受，正是对汉字的好奇激发他们走进汉字世界。此次展出的汉字创意设计优秀作品中，就有不少出自汉语非母语者之手，来自塔吉克斯坦的萨一心是创作者之一。

萨一心设计的作品《雪》获得了此次活动的群星奖。他是天津英华实验学校一名七年级学生，学中文半年。“今年的主题是‘字说家乡’。我的家乡常常下雪，我就想创作一个能表达家乡美的‘雪’字，将家乡的雪、松树和山等元素融入设计中。”萨一心说。

在萨一心看来，汉字非常有意思，字形很是让人好奇，总想一探究竟。此外，汉字不仅有深厚的历史文化底蕴，还充满创造感。“在我进行汉字设计时，尝试将汉字的传统美学与现代设计相结合，希望能展示一种新颖、独特、富有艺术性的设计风格，让人们在欣赏汉字美的同时，感受到乐趣。对我来说，更重要的是通过参加比赛提升了设计能力，也对汉字的历史有了更多了解。”萨一心说，学习汉字不仅让他感受到汉字的魅力和韵味，还对中华文化的博大精深有了更深入的了解。

因汉字而爱上中国文化的还有来自埃及的林若灵，她如今是北京语言大学的在读博士生。“正是因为对汉字的好奇和热爱，我才会继续学习中文，真的是要谢谢汉字。”林若灵说。

林若灵的中文之路从她在埃及读本科时开始，当时认得的汉字少，基本停留在认识一、二、大、小等简单汉字的阶段。“为了认识更多汉字，我想了一个办法，就是每学一个汉字，就把它写在一张大纸上，然后挂在我房间的墙上，不到1个月，我的房间就挂满了写有汉字的纸。”林若灵还记得，当时有客人进她的房间，“觉得像一个迷宫，而解密迷宫的方法只有我知道”。

有效的学习方法让林若灵走得更远，她到中国读硕士后，对汉字有了更深的了解，也爱上了中国文化。“正是因为我认识汉字，才能把在中国的所见所闻分享给朋友。这不仅仅是我的感受，也是很多海外中文学习者的感受。”林若灵说。

汉字教学既是国际中文教育的重点，也是难点

掌握了汉字，便拿到了一把了解中国文化的钥匙——这是海外中文学习者的共识，但他们也常感慨学习汉字之不易。在海外中文学习者眼中，汉字结构复杂，笔画较多，加上汉字中多音多义字和音近字不少，这使得汉字教学一直以来都是国际中文教育的难点之一。如何开展汉字教学，让海外中文学习者快速掌握汉字并保持兴趣？

在2023“字在我心”汉字文化国际传播研讨会上，北京大学对外汉语教育学院教授徐晶凝介绍了她在今年春季学期为海外学生开展的零起点汉语课的教学实践。在教学中，徐晶凝坚持“认写分流，多认少写”的教学原则，要求学生必须认读汉字且要习惯认读每一个汉字。不过，学生可以选择自己想写的汉字，每课写6到10个即可。“学生在学了3课大约50个词语后，就开始尝试自己造词了。这背后传达出一个信息，即学生建立了一种意识——每个汉字都是有意义的，组合起来可以变成一个词。这种意识对将来的汉语书面语学习非常重要。”徐晶凝说。

据徐晶凝介绍，这个班级的学生年龄较大，而且大都抱着修学分的态度而来。但是一学期下来，他们开始认可汉语学习是容易及有趣的，对汉语学习也更有兴趣了。这在一定程度上说明，汉字并不会造成“汉语难学”的问题，关键是探索有效的教学方法。

汉字教学也是北京国际汉语研修学院的重点教学内容，该院研发了《体验汉字建筑篇》《体验汉字农耕篇》等国际中文教育体验式汉字教材。同时，根据体验式汉字教材，创建了基于人工智能的汉字资源应用系统，为学生提供有关汉字教学的沉浸式学习环境和学习条件。

据北京国际汉语研修学院院长桂帆介绍，该院一直在建设中华汉字文化体验园。截至目前，体验园已搭建完成了20个体验坊，分别为汉字简史、汉字之美、字美其美、甲骨文宇宙、拓币识字、巧拼汉字、汉字视听、成语达人、活字印刷等。数据显示，自2023年4月至今，体验园接待了来自71个国家的1000多名外国体验者。值得一提的是，该体验园开始从半实景搭建的场景尝试向数字元宇宙环境拓展，与相关机构合作开发了元宇宙版汉字大富翁，打造实时感、空间感、沉浸感的汉字大富翁，让参观者可以体验别样的汉字文化。

（本文配图除署名外，均由北京国际汉语研修学院提供。）

(责编：李依环、李昉)