本报记者 王美华

改善学校—家庭—社区视觉环境、落实日间户外活动2小时和体育锻炼1小时、每学年开展视力不良筛查不少于2次……国家疾控局近日印发《儿童青少年近视防控公共卫生综合干预技术指南》（以下简称《指南》），提出儿童青少年近视干预技术，采用三级预防策略落实公共卫生综合干预措施，以预防、降低、减缓儿童青少年近视发生发展。

针对儿童青少年关心的近视防控问题，国家疾控局组织有关专家进行了解答。

《指南》要求，日间户外活动2小时和体育锻炼1小时。上海市眼科医院院长邹海东介绍，户外活动预防近视主要与多巴胺有关，室外较高的光照水平会促进眼睛释放更多的多巴胺，延缓眼轴增长，从而起到预防近视的效果。此外，户外强光照射使瞳孔缩小、景深加深、模糊减少，也认为可能对抑制近视发生起到一定作用。

邹海东表示，学龄儿童日间户外活动应达到2小时，落实于校内校外。上学日户外活动时间不足的部分，应在周末补上，并达到每周户外活动至少14小时。幼儿园儿童提倡日间户外活动3小时，把更多的保育内容放在户外。

如果家长很难保证孩子每天有2小时及以上的户外活动时间，可以多利用碎片化时间来补齐，多陪伴孩子走路上学放学，给孩子选择在户外进行的课外兴趣班。在周末多带孩子去户外玩耍或运动，补充光照。老师把一些课程放到户外上，如兴趣类课程、班会等。每周累计达到14小时户外活动也可以达到效果。

《指南》认为，早期发现远视储备量不足并及时采取干预措施，是将儿童青少年近视防控关口前移的关键所在。那么，儿童青少年远视储备量不足和近视前期有什么区别？

北京大学人民医院主任医师王凯介绍，正视化前的远视大多为生理性远视，是一种“远视储备”，可理解为“对抗”发展为近视的“缓冲区”。远视储备量不足，指裸眼视力正常、散瞳验光后屈光状态虽未达到近视标准但远视度数低于相应年龄段生理值范围。如4—5岁的儿童生理屈光度为150—200度远视，则有150—200度的远视储备量。如果此年龄段儿童的生理屈光度只有50度远视，意味着其远视储备量消耗过多，有可能较早出现近视。

而近视前期是据散瞳后验光仪测定的等效球镜（SE）度数来判断。近视前期判定标准为尚未近视但远视储备量不高于75度。对近视前期者，应当予以高危预警，重点干预，建议到专业机构接受医学验光等专业检查，明确诊断并及时采取相应措施，控制和减缓儿童近视的发生发展。

《指南》提出，改善学校、家庭、社区视觉环境。现代学习和生活都离不开电子产品，电子产品对眼睛有哪些影响？如何正确使用电子产品？

北京大学儿童青少年卫生研究所教授马军表示，视屏类电子产品的屏幕亮度、环境亮度、观看距离和暴露时间是影响儿童青少年视力的主要因素。电子屏幕的特点是直射光、富蓝光、刷屏快、高对比、颜色艳、反光多，容易使眼睛肌肉不断地处于紧张状态，容易产生疲劳，调节力不足出现调节滞后，导致无法看清物体，产生远视性离焦，刺激眼轴长度增加，远视储备量快速消耗，增加近视发生。儿童青少年眼球透过性好，对光刺激敏感，对光变化反应能力强，更容易受到视屏类电子产品的影响。

家庭选择电子产品，建议使用次序为投影仪、电视、电脑、平板、手机。总体原则是屏幕越大、分辨率越高越好，并根据环境调整亮度。学校多媒体教室宜选择大尺寸投影仪或电脑屏幕，相同屏幕尺寸情况下，选择屏幕分辨率高的产品。周围环境较暗时，要打开房间灯光照明，避免在过暗的环境下使用电子产品。

需要通过网络学习时，宜选择电视、台式电脑等大尺寸屏幕电子产品，相同屏幕尺寸情况下，选择屏幕分辨率高的电子产品。电视的观看距离不小于屏幕对角线距离的4倍，电脑的水平观看距离不小于50厘米，手机的观看距离不小于40厘米。儿童青少年卧室不摆放电视、电脑，夜间使用避光窗帘，不开夜灯睡觉。夜间应减少或避免暴露在高亮度、富蓝光的电子产品光线下。

(责编：李依环、李昉)