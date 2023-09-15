原标题：科教融汇化教学科研“两张皮”为“一条链”

现代职业教育科教融汇共同体成员学校学生在企业实习。受访者供图

现代职业教育科教融汇共同体将加快各类专业技术平台建设，引导成员单位围绕产业结构升级而“转”，随着产业需求转变而“动”，建立健全常态化长效化产学研合作运行机制，携手聚力讲好新时代职教创新故事，答好“强国建设、教育何为”的时代命题。

近日，全国职业院校技能大赛正在如火如荼地进行，“科教融汇”成为赛事中出现的高频热词。“科教融汇”是党的二十大报告关于职业教育的一个新表述、新提法，已成为职业教育发展的新路径。

今年5月，110家全国重点“双高”院校和企业组成的现代职业教育科教融汇共同体，首次面向高职院校发布200余项技术创新需求和人才需求清单。不久后，该共同体还将成立新能源汽车专业委员会，举行现代职业教育科教融汇共同体年会，这都将进一步引导高职院校聚焦科教融汇，全面助力产业转型升级，推动地方经济高质量发展。

那么，应如何理解科教融汇的内涵和意义？科教融汇的发展面临着哪些机遇？记者带着上述问题走访了现代职业教育科教融汇共同体成员高校领导和专家。

科教融汇是职教高质量发展的新路径

“科教融汇、产教融合都是构建职教体系高质量发展的新路径。”昆明冶金高等专科学校校长张利波介绍，产教融合侧重于产学合作，即产业全程或分阶段参与职业教育人才培养过程，而科教融汇的外延和内涵可大可小，对于职业院校而言，如果将科教融汇聚焦于通过应用研究反哺教学，使人才培养规格和人才能力模型更加符合行业企业技术发展需求，那么将对职业院校推进人才培养具备更多实践上的指导意义。

济宁职业技术学院校长李中国认为，推进职普融通、产教融合、科教融汇，构建现代职业教育体系，是职业教育未来的发展的方向、方式和方法。科教融汇，重在融合汇聚科技和教育的力量，也是促进教育与科研同向发力，一体化提高人才自主培养和科技自主创新质量的重要举措。

“我国职业教育已进入全新的发展阶段，面临着前所未有的发展机遇。在新的产业变革背景下，职业院校要主动面向国家需求，自觉贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，坚持与经济社会发展同频共振，通过深化科教融汇和产教融合，重点打造一批特色鲜明的专业集群，探索出更多科教融汇、产教融合的方案与模式，推动现代职业教育高质量发展。”现代职业教育科教融汇共同体理事长、常州纺织服装职业技术学院党委书记吴访升说。

建立教学促进科研、科研反哺教学的协同机制

在日照职业技术学院党委书记肖梅眼里，科教融汇是职业教育改革发展的新方向。职业院校培养的学生将身处生产第一线，既要为破解“卡脖子”问题培养更多高素质技术技能人才，又要在促进创新链和产业链精准对接中成为科技成果转化的“中试车间”，在服务国家创新驱动发展战略中贡献职教力量。

肖梅介绍，目前，职业院校在科教融汇、产教融合中存在着诸多问题，主要体现在教师科研定位、科研与教学融合、学生创新能力培养三个方面。例如，职业院校在教师科研定位上与普通教育同质化，更多的是跟随性、阐发式、浅表化的科学研究，与企业实际需求脱节，项目结题即束之高阁，成果无法实现有效转化和应用，与服务产业发展的主方向有所偏离；当前职业院校人才培养与科研工作之间尚未形成良性互动，存在着教学科研“两张皮”现象；职业院校科研内容和教学内容不相关，学校的课程体系、教学内容等与科技创新和产业技术研发的实际需求还有距离。

职业院校如何探索建立教学促进科研、科研反哺教学的协同机制，化教学科研“两张皮”为“一条链”，实现人才培养与技术技能创新的深度融合？

日照职业技术学院的路径值得借鉴。据了解，该校坚持走科教融汇的发展之路，坚持立地式科研，把论文写在田间车间，把课题立在行业企业，把成果用在生产和学习，促进产业聚优成势，提升人才培养水平。该校对接日照市10条重点产业链，整合专业群的科研优势和师资力量，打造10个科技攻关平台，瞄准产业前沿、生产一线，打通科研开发、技术创新、成果转移链条，服务行业企业技术改造、工艺改进、产品升级。

无锡职业技术学院以服务区域产业转型发展为导向，主动在科学技术应用链上寻找位置，形成服务企业生产与服务“端到端”全智能化升级能力。无锡职业技术学院副校长吴慧媛告诉记者，该校不断优化专业体系，适应装备制造业数字化、集群化转型升级带来的新机遇，通过技术研发和集成创新，学校联合政府、行业、企业，共建了集人才培养、生产示范、技术服务、文化融合、国际交流“五位一体”的科教融汇、产教融合集成大平台。

昆明冶金高等专科学校将科学研究融入教师成长全过程，通过选派教师到科研机构、高精尖企业挂职锻炼，开展各类科研项目和技术改革，提升教师的科研实践能力。此外，该校还建设了一批紧跟产业技术发展方向的专业群和产教融合共同体，开发出一批以新技术、新工艺、新标准为核心内容的课程和相配套的新型教材，教材设计和教材编写过程中让企业工程师参与，让人才培养规格和人才培养质量与地方产业发展的人才需求匹配度提升。

让创新性成果从“书架”走向“货架”

“当前，随着中央和各级政府对职业教育的高度重视，以应用研究为主攻方向的职业院校面临着广阔的发展机遇。”张利波认为，如果职业院校抓住产业升级的现实需求，不断提高科技创新的针对性和质量，并以此反哺教学，实现高质量高水平的科教融汇，就能够站在中国职业教育甚至世界职业教育的“第一方阵”。

在李中国看来，推动产学研深度融合、促进创新链和产业链精准对接，是推动科教融汇、产教融合，促进职业院校高质量发展的有效举措。因此，要充分发挥各类共同体的资源优势，从职校供给端和市场需求端共同发力，通过搭建合作平台，推动科研资源有效配置，让更多创新性成果从“书架”走上“货架”，夯实科技自立自强根基，为经济社会高质量发展贡献科教智慧。

相关专家建议，要把应用研究的科研成果引入到专业教学内容中来，把产业企业里搞应用研究的工程师引入到职业院校的专业师资队伍当中来，把应用技术研究的项目开展过程和学生科研创新能力培养过程最大限度地统一起来，以培养学生解决行业企业面临的实际技术问题为目标，设置专业及其相应的课程体系和课程内容。在思政课程教学中培养学生攻坚克难、精益求精、探索创新的科学精神。

“教育是国之大计、党之大计。现代职业教育科教融汇共同体将加快各类专业技术平台建设，引导成员单位围绕产业结构升级而‘转’，随着产业需求转变而‘动’，建立健全常态化、长效化产学研合作运行机制，携手聚力讲好新时代职教创新故事，答好‘强国建设、教育何为’的时代命题。”吴访升说。（记者 赵汉斌 夏凡 通讯员 夏斌 魏艳黄 宁）

(责编：李昉、李依环)