原标题：扬州工业职院师生下乡培育电商人才

扬州工业职院暑期社会实践团老师带领团队人员开展直播带货培训。受访者供图

在不久前刚刚结束的暑期中，扬州工业职业技术学院（以下简称扬州工业职院）大学生暑期社会实践团队的同学们经历了一段忙碌的旅程。从田野到深山再到边疆，他们的足迹遍布了西藏、青海、甘肃等10余个省区，他们的身份也不只是学生，还是教师与新农人。

在陕西省略阳县徐家坪镇，扬州工业职院网络营销与直播电商专业的学生组成的团队，围绕乡村振兴举办“农产品直播技能培训班”，通过视频剪辑、文案创作、直播运营等技能教学，为当地培养了一批“带不走”的电商人才。

“作为直播电商专业的‘正规军’，同学们一边教学，一边直播，短短三天带动了20余万元农产品销售，让参加培训的农户们‘心服口服’。”该校团委负责人告诉科技日报记者。

“小屏幕连接着大市场，直播电商让乡村振兴跑出了‘加速度’。”略阳县副县长朱志亮说。产业蓝海叠加人才红利，很快铺就了一条电商致富的快车道。如今，乌鸡、杜仲、木耳……每天都有一车车陕西特产销往全国乃至世界各地。

过去当地都是委托或联合专业电商推广销售农副产品，这种方式增加了生产经营成本。现在，该校为地方培养本土电商人才，有效拓展了销售渠道，促进农业增效。2020年，该校“百县千村万主播”工程正式启动，计划在全国100个县建立1000个“村播基地”，培训万名村播人才。

“专业实践+公益助农实现了助人与自助的双向奔赴。”该校大学生暑期社会实践团队领队教师王盛介绍，学校把教育链嵌入产业链，引导学生将理论知识运用到产业实践中，打造出专业型直播电商人才的“培养阶梯”，让学生在实践中磨砺课堂知识，在公益中收获人生价值。

“直播电商不是单纯地在镜头前‘叫卖’那么简单。”课堂上，志愿者张骏侃侃而谈。虽然还是学生，但像这样的公益培训，他已经参加了20余场。“从产品选择、剧本写作到直播管理，以及后期数据分析、社群推广、粉丝管理等，每个环节都需要专业化。”张骏说。

在为期一周的直播实训中，徐家坪镇的农户们在“小老师”们的带领下，人均销售额超3000元，大家看到了致富新路子，心里乐开了花。

三年来，“百县千村万主播”工程已累计在全国建立村播基地36个，直接或间接培训14768名乡村主播，农产品销售额500余万元，帮助各地村播基地自主销售农产品3600余万元。2022年，“百县千村万主播”工程成功入选江苏省东西部协作“十大重点工程”。

“学校将进一步推进‘百县千村万主播’工程，为需要帮扶的乡村培养一批高水平、高层次、高素质的电商直播人才，助力百姓致富，助推乡村振兴。”该校党委书记陈洪表示。（记者 王 怡 通讯员 吕刘晨 孙嘉隆）

(责编：李昉、李依环)