原标题：广西出台方案 建设职教开放合作创新高地

记者9月12日获悉，教育部、广西壮族自治区人民政府近期联合印发了《推动产教集聚融合打造面向东盟的职业教育开放合作创新高地实施方案》（以下简称《实施方案》），明确提出了4个主要目标和14项重点任务，为广西职业教育描绘了高质量发展蓝图。

据介绍，《实施方案》的主要目标是，推动形成一个格局，打造一个品牌，构建一个平台，建成一个高地。即通过部区共建、区域联动，全面提升职业教育办学质量和水平，形成产教集聚融合新格局，打造中国职业教育国际合作特色品牌，构建产业、教育、智库三位一体融合平台，建成立足广西、面向东盟、服务共建“一带一路”的职业教育对外开放合作创新高地。

《实施方案》有四大任务，一是全面提升职业教育办学质量和水平。充分挖掘广西红色文化等思政元素，强化职业教育思政育人特色。优化职业教育人才培养体系，实施中职、高职专科、职业本科一体化技术技能人才培养。

二是构建产教集聚融合发展新格局。围绕广西重点产业集群，由设区市政府牵头在重点产业园区建设10个市域产教联合体，推动职业教育资源向产业园区聚集。围绕广西重点行业，由行业行政主管部门牵头建设10个行业产教融合共同体，实施现场工程师培养、技术技能培训，提升行业人力资源开发水平。

三是建设中国—东盟职业教育创新高地。围绕中国—东盟自由贸易区3.0升级版建设需要，联合东盟国家高校、国内外行业企业，在广西高校建设10个左右中国—东盟技术创新学院，在东盟国家共建10个左右中国—东盟现代工匠学院。

四是搭建中国—东盟产教融合数字化平台。依托中国—东盟信息港数字资源和技术优势，实施产教融合综合信息归集共享工程，建立市场化、专业化、国际化、开放共享的产教融合信息管理服务云平台，预测产业发展趋势。充分利用人工智能、大数据、工业元宇宙、数字孪生、区块链等新技术，建设中国—东盟职业教育云平台，并探索建立广西与东盟国家高校间课程互选、学分互认、职业资格互认机制。

党的十八大以来，广西职业教育的发展质量和服务能力得到了明显提升，面向东盟的职业教育开放合作成效日益凸显，为产业和经济社会发展提供了有力支撑。广西也被教育部认定为“2022年职业教育改革成效明显省（区、市）”。（记者刘昊）

(责编：李昉、李依环)