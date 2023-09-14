宁夏回族自治区吴忠市利通区教育系统坚持目标引领和问题导向，着力推动教育公平和质量提升，改变传统思路，创新治学思维，立足实际需求，紧紧抓住“互联网+教育”示范县（区）创建机遇，创新打造“互联网+教育”为五育并举赋能的教育体系，努力推动人才培养，助力新时代基础教育高质量发展。

上下联动、一体推动，绘就创建新图景。加强组织领导建机制。把“互联网+教育”示范县（区）创建作为重点工程，制定《吴忠市利通区“互联网+教育”工作实施方案》，建立了政府统一领导、部门齐抓共管、教育部门具体负责、学校全面落实的四级联动工作机制。把握政策要义谋布局。将探索“互联网+教育”赋能五育并举作为突破口和主抓手，设计建用一体的“1152”“互联网+教育”赋能五育并举新体系，聘请宁夏大学专家团队，指导建成8所标杆校，辐射带动区域共同发展。强化经费保障夯基础。先后投入8000余万元，改建计算机教室21个，新建智慧教室24间，更换智慧黑板286套，配备多媒体等设备195套，862个教学班实现多媒体教学设备全覆盖。建设利通区教师智能研修中心，打造利通教育“人才高地”。

聚焦重点、突出亮点，全面实施五大行动。推动德育现代化。以利通区第三小学“互联网+镜子伙伴”学生德育评价体系为依托，整合6个特色德育载体，搭建德育评价系统和德育科研可视化集控运维平台，构建“群组合作+同伴互评+共同成长”可视化行为习惯评价体系，推动德育管理数据化、德育评价多元化、学生行为习惯规范化。推动课堂智慧化。充分发挥人工智能技术引领作用，探索形成以开元小学为代表的“4453混合式精准研修模式”，开展多种形式并行的混合式精准教研；坚持因校制宜、一校一案、辐射带动，推动“智慧课堂”“线上悦读会”“互动课堂”等智育品牌齐发展、共繁荣，推进城乡资源共享、校际活动共融、课堂教学共进。推动体育数字化。秉承“让每一个学生享受优质资源，让每一个学生全面健康成长”理念，探索“1+4+3+N”教学模式，打造足球、跳绳等特色课程，辐射带动田径、篮球等多个运动项目，配备智能设备，形成个性化运动数据档案，全面追踪学生运动成长变化。推动美育多彩化。依托“互联网+教育”，构建“融情”课程体系，借助信息化技术手段，开发9大类50多门选修课程，形成的资源共享上传至宁教云数字校园，让全区中小学生在特色美育活动中发现美、表现美、共享美。推动劳动教育智能化。致力于让孩子回归自然，让课堂走进生活，构建以生活技能、生命体验、生态环保为内容的课程体系，以智慧生态创新实验室、绿色课堂为实践基地，开展“双师双线”课堂教学活动，利用“智慧校园”数字平台，对学生劳动进行全过程记录，把劳动素养评价结果作为衡量学生全面发展的重要内容，2021年，利通区被教育部确立为“全国中小学劳动教育实验区”。

靶向发力、借势蓄力，探索应用四大成果。构建“135”教研运行机制。形成教师、教学、教研1条研究链，探索教研室、教研共同体、名师工作室3条路径，开展“5+1”系列、教师五大能力提升等5项活动，73人分获宁夏回族自治区、吴忠市优质课竞赛一、二等奖，53节课程获评宁夏回族自治区、吴忠市“精品课”。形成“1234”名师研修框架。以教师专业发展为核心目标，应用线上、线下两种形式，聚焦专题研究、资源开发、成果推广三大任务，构建四级教师梯队，组建名师工作室38个，培养“互联网+教育”骨干人才180名，自治区课题立项16项，教师信息技术应用能力得到全面提升。完善教师培训体系。实施新教师夯实专业发展培训，学科种子教师业务能力提升培训，名优骨干教师示范引领培训，构建现代化教师培养网络体系，培育三级骨干教师580人，占教师总数的28.5%。创新“2341”教研发展模式。构建市区两级网络，形成牵头学校、协作学校、专递课堂对子学校三个层级，开展线下主题、在线互动、线上学科、预约视导四种教研活动，建立过程性和结果性评价相结合的一体化评价机制。3年多来，录制优质课程304节，其中7节入选“国家中小学智慧教育平台”课程资源库，初步形成县域优质课例资源库。

利通区将持续巩固拓展“互联网+教育”示范县（区）创建成果，走好“互联网+”集团化办学助力高质量发展之路、“互联网+”智慧课堂助力基础教育质量提升之路、“互联网+”智能研修助力优质均衡发展之路，全面促进互联网与教育教学持续深度融合，为宁夏“互联网+教育”工作贡献更多利通经验。

数据来源：吴忠市利通区教育局

《 人民日报 》（ 2023年09月14日 12 版）

(责编：李依环、李昉)