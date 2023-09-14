方 敏

采访联影医疗的研发人员，记者真切体会到两股气——“锐气”与“勇气”。

越是难度大，越是要有不服输、自信能攻克的锐气。现阶段，我国医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平不断提高，在人才储备、资金投入、产学研医体系建设等方面取得了长足进步，尽管在具体领域的探索充满未知，也要有开展相关领域研发的信心和锐气。

联影医疗研发人员不惧困难的勇气也让记者印象深刻。研发人员王理曾感慨，“研发就是上万次、上十万次的试错”。可以想象，在多少个夜晚、多少个周末，研发人员在设备面前埋头攻关。科研之路道阻且长，必须要有敢啃硬骨头、不怕吃败仗的勇气。

近日，国务院常务会议审议通过《医疗装备产业高质量发展行动计划（2023—2025年）》，会议强调，要着力提高医药工业和医疗装备产业韧性和现代化水平，增强高端药品、关键技术和原辅料等供给能力，加快补齐我国高端医疗装备短板。当前，要加快补齐我国科技创新的短板，我们既要有“不服输”的锐气，也要有“不畏难”的勇气，才能在科技前沿领域取得更大突破。

《 人民日报 》（ 2023年09月14日 06 版）

(责编：李依环、李昉)