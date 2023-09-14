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旧厂房“变身”儿童乐园

李奕潼 孟知鹭 李飞斐
2023年09月14日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　旧厂房改造升级，“变身”儿童教育园区，为孩子们提供欢乐体验。在北京市海淀区，欣欣向荣的小玩童教育园区正在成为城市创新发展的生动案例。近日，笔者走进园区，与小朋友们一起体验专属乐园的“新”与“旧”。

　　露天电影趣味横生

　　晚上7点，暮色四合，天边缀着几颗星星，晚风吹拂着树叶，在海淀区的小玩童教育园区里，几十个小朋友和家长一起围坐在中央大草坪，看一场趣味横生的露天电影。柔软的野餐垫，暖光串灯装饰的白色天幕帐篷，内容丰富的儿童电影，园区内每周都会举行几次这样的“星空帐篷节”活动。

　　“孩子太喜欢来这儿玩了！”刘女士说，她们居住在园区附近的小区，课余假期，她的女儿都和小朋友相约来玩耍。开放式园区向儿童们提供了休闲玩乐好去处，无车、宽阔、平坦的路面上，小朋友和家长一起散步，共度和睦的亲子时光；还可以在大面积的绿色草坪上自由玩耍，小朋友们分享玩具，沉浸于自己的小小社交圈；最热闹的还是各种各样的游乐设施，滑梯、秋千、攀爬架等安全有趣的设施旁总是环绕着欢声笑语。

　　小桌椅、低台阶，这里的设施设计无处不为儿童着想。“尽量做到‘小空间，多趣味’，我们努力‘蹲下来’，用孩子的视角去评判活动场地的尺寸，让孩子玩得轻松不吃力，打造平等友好的儿童空间。”小玩童教育园区负责人刘帅介绍。优质、完备、符合儿童需求的基础设施建设让儿童得到天性的释放，回归欢乐的童年，帮助少年儿童健康成长。

　　旧厂房改建别有风味

　　“这里原来是北京变压器厂，后转为海淀物质回收公司五棵松回收站，环境脏乱。”田村路街道党群工作办公室的科长王波介绍。落实城市双修（生态修复、城市修补）政策，园区大刀阔斧进行旧厂房改造，铺新路、砌新墙、栽种石榴树，做到“百花、百草、百果”，园区的样貌焕然一新。这里的建筑在厂房的基础上做了加固改造，结合使用需求制作了保温层、刷了新漆；结构上保留了原厂区的布局及形态，还有高耸的砖石烟囱作为观赏地标，别有风味。

　　几年前，第四届中国书法兰亭奖获得者马玉宝来到这里办起了弘开书画院，作为第一批商户之一，经历了园区从萧条到繁华。他回忆道：“原本破败不堪的旧厂房一点点增秀添绿，变成如今的景象，孩子们拥有了一个新的成长乐园。”

　　家住附近的贺女士见证了园区的改变：“以前这里都被围挡围着，堆放很多垃圾，大家都不会走近。现在环境真不错，经常带孩子来玩。”

　　兴趣活动“一站式”体验

　　“儿童教育服务是我们园区在探索的一条新路，我们的理念来自《从百草园到三味书屋》这篇课文，形成集培训、体验、娱乐、休闲、自然、文化等为一体的教育综合体，满足孩子多方面的兴趣和发展需求。”刘帅说。与大部分旧厂房改造项目不同，小玩童教育园区创造性地提出，要打造专门以儿童为服务对象的园区。目前，园区拥有面向儿童的游泳馆、马术馆、围棋馆等教培机构，还有羽毛球馆、篮球馆、书法馆，儿童医疗、音乐馆、咖啡店、书店等各类平台也持续开放，小朋友们在园区里可以“一站式”体验各种兴趣活动。

　　资源集中的园区为孩子们提供了更丰富的体验，越来越多的小朋友及家长在工作日的傍晚及双休日来到园区。孩子们练习击剑、体验滑步车、游泳锻炼、学习马术，或放学后培养兴趣、快乐度过休闲周末、陶冶情操体验生活。

(责编：李昉、李依环)

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