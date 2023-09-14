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“阿姨，我洗头了！”

黎璇如
2023年09月14日08:17 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　2016年，一家基金会发起“儿童五防”公益项目，希望我加入讲师团队伍。此后，一有空闲，我就学习课件，看到适龄儿童，我就过去聊天，向他们和家长科普自我保护知识。

　　经过一段时间的授课，我发现农村儿童的安全防范意识较为薄弱，于是便送课下乡，走近留守儿童。课程结束后，很多农村孩子围在我们身旁，分享他们在成长中的困惑和问题，让我深感这项工作的现实意义与任重道远。

　　2021年底，我收到义工求助——有一位11岁的女孩，因为家庭变故，从三岁起就和大爷爷（爷爷的哥哥）一起生活。大爷爷是位残疾人，拾荒为生，老少二人生活拮据。我们一起购买了衣服、零食、书籍、卫生用品等去了女孩家，给女孩洗脸、梳头、剪指甲，教她认识常用的卫生用品。等我们离开时，孩子伸出小手紧紧地拉着我。我笑着叮嘱她：“要记得我们的约定，每天都要干干净净、快乐生活，我们还会再来看你的。”

　　听说小女孩的情况后，区政协委员纷纷伸出援手，给女孩家里购置了家具和小家电。再次见到我，女孩从床上一跃而起，抱着我说：“阿姨，我洗头了！你闻你闻，香不香呀？”看到新家具，她兴奋地转来转去，还将大家送的书籍摆放到书柜里。

　　开学后，我收到了女孩老师的短信。因为我们的关注，孩子在学校的变化很大，整天笑嘻嘻的。“你们做的事情太有意义了，可以说预防了一个失足少年的产生。”老师这样写。

　　回家后，我把这个故事告诉了女儿，还把女孩送给我的彩色手链给她看。女儿主动提出，要用她的压岁钱给小妹妹买新年礼物。我告诉女儿，妈妈虽然不是在学校里上课的老师，但也是一名公益老师，一样敬畏讲台、尊重生命，在学生心里种下爱的种子。

　　公益讲师的身份让我近距离接触孩子们，了解他们的需求，为更多家庭答疑解惑。2022年，《中华人民共和国家庭教育促进法》正式实施，我又加入了家庭教育讲师团，并担任妇儿家庭教育指导中心理事长，为家庭教育提供指导、支持和服务。我希望，更多人能关注未成年人身心健康状况，加强亲情关爱，让孩子们健康、快乐地成长。

　　（作者为江西省九江市浔阳区政协常委、江西省九江市妇儿家庭教育指导中心理事长）

(责编：李昉、李依环)

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