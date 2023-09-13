人民网北京9月13日电（记者李昉） 近日，北京第26届全国推广普通话宣传周正式启动，宣传周时间为9月11日至17日，宣传主题为“推广普通话，奋进新征程”。记者了解到，本届“推普周”推出了2023年汉语知识闯关活动，以线上答题形式引导学生及广大市民领略汉语言文化魅力。

活动现场，北京市教委主任李奕，北京市教委一级巡视员王定东，北京教育融媒体中心党委书记李开发，首都图书馆党委书记许博，北京市教委语言文字工作处处长杨志强和行业代表及学生代表，共同启动北京市第26届全国推广普通话宣传周活动。

9月11日，北京第26届全国推广普通话宣传周正式启动。北京市教委供图

启动仪式上还进行了精彩的文艺演出，学生、快递员、主持人、交警、社区工作人员、讲解员等各行业代表，讲述在学习工作中说好普通话的体会和感悟，展示了普通话在增强个人成长发展能力、提升语言服务实力等方面的重要作用。

值得关注的是，今年推普周期间，北京市将开展推普咨询宣传、汉语知识线上答题闯关、语言文字专题培训、免费普通话培训测试等多项内容丰富、亮点突出的“推普”活动。

“推普周”通过北京市学生在线活动平台推出了2023年汉语知识闯关活动，以轻松、活泼、有趣的线上答题形式引导学生及广大市民主动参与到推普周的活动中。截至目前，共有2万余人参与闯关活动，答题数突破10万次，此项活动将持续到9月22日。

9月17日为北京市集中宣传活动日，各区将面向社会开展推普咨询宣传活动。届时东城区在社区教育学院、通州区在漷县中心广场、延庆区在延庆二小设立主会场，开展丰富多彩的宣传活动。同时，各高校也将在校园内开展普通话宣传咨询活动。

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