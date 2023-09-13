人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

筑梦导师团 助学生提升科学素质

2023年09月13日08:18 | 来源：科技日报
小字号

原标题：筑梦导师团 助学生提升科学素质

9月上旬，来自哈尔滨工业大学等高校的筑梦导师团，分别走进哈尔滨市第三中学等8所学校，为学生带来了主题各异、精彩纷呈的专场科学讲座。这标志着由哈尔滨市科协、市教育局联合举办的哈尔滨市“科学筑梦导师行”系列活动全面启动。

“科学筑梦导师行”系列活动，是哈尔滨市全国科普日暨金秋科普月活动的重要内容之一。系列活动以“立科学志、筑强国梦”为主题，由40余位来自航空航天、新材料、海洋科学、信息与计算机工程、法学、医学等领域的国内高校或科研院所知名专家学者组成筑梦导师团，向学生们传授前沿科技知识、传播科学家精神，帮助学生们提升科学素质、找到专业方向，激发学生们崇尚科学、探索未知的兴趣。

据介绍，在教育“双减”中做好科学教育加法，激发青少年好奇心、想象力、探求欲，培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体是哈尔滨市科协、市教育局实施青少年科学素质提升行动的重要目标。除“科学筑梦导师行”外，哈尔滨市科协还将深入开展“青少年科学试点校”“科普5分钟”“科普体验行”“青少年科普活动站建设”等系列活动，全面推行青少年科学教育“听看做比讲”新模式，全力打造青少年科学教育新品牌。

在哈尔滨市全国科普日暨金秋科普月活动期间，哈尔滨市科协将坚持科普宣传教育“零死角、全覆盖”，围绕“加强政治引领、聚焦创新发展、坚持科技赋能、践行科普为民”四方面重点内容，针对五类重点人群，通过“联席会议机制+科普信息化平台+科普网格员队伍+科普基地场馆+社会科普氛围”工作体系，谋划开展近200项科普活动，全面打造“0451”科普工作新模式，以高质量科普为建设“六个龙江”、打造“七大都市”助力，为实现高水平科技自立自强、推进中国式现代化作贡献。（记者李丽云）

(责编：李昉、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部