原标题：筑梦导师团 助学生提升科学素质

9月上旬，来自哈尔滨工业大学等高校的筑梦导师团，分别走进哈尔滨市第三中学等8所学校，为学生带来了主题各异、精彩纷呈的专场科学讲座。这标志着由哈尔滨市科协、市教育局联合举办的哈尔滨市“科学筑梦导师行”系列活动全面启动。

“科学筑梦导师行”系列活动，是哈尔滨市全国科普日暨金秋科普月活动的重要内容之一。系列活动以“立科学志、筑强国梦”为主题，由40余位来自航空航天、新材料、海洋科学、信息与计算机工程、法学、医学等领域的国内高校或科研院所知名专家学者组成筑梦导师团，向学生们传授前沿科技知识、传播科学家精神，帮助学生们提升科学素质、找到专业方向，激发学生们崇尚科学、探索未知的兴趣。

据介绍，在教育“双减”中做好科学教育加法，激发青少年好奇心、想象力、探求欲，培育具备科学家潜质、愿意献身科学研究事业的青少年群体是哈尔滨市科协、市教育局实施青少年科学素质提升行动的重要目标。除“科学筑梦导师行”外，哈尔滨市科协还将深入开展“青少年科学试点校”“科普5分钟”“科普体验行”“青少年科普活动站建设”等系列活动，全面推行青少年科学教育“听看做比讲”新模式，全力打造青少年科学教育新品牌。

在哈尔滨市全国科普日暨金秋科普月活动期间，哈尔滨市科协将坚持科普宣传教育“零死角、全覆盖”，围绕“加强政治引领、聚焦创新发展、坚持科技赋能、践行科普为民”四方面重点内容，针对五类重点人群，通过“联席会议机制+科普信息化平台+科普网格员队伍+科普基地场馆+社会科普氛围”工作体系，谋划开展近200项科普活动，全面打造“0451”科普工作新模式，以高质量科普为建设“六个龙江”、打造“七大都市”助力，为实现高水平科技自立自强、推进中国式现代化作贡献。（记者李丽云）

(责编：李昉、李依环)