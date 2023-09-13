原标题：天津大学设立基金 支持辅导员队伍建设

在高校有这样一群人，他们是有心人，将几百名新生的脸和名字记在心上；他们是陪伴者，见证学生成长的点点滴滴；他们是及时雨，学生有困难时第一时间就能看到他们的身影；他们是引路人，为迷茫与困惑的学生点亮前行的灯……他们就是高校的“辅导员”。

在刚刚过去的全国第39个教师节，天津大学举行辅导员发展论坛，正式设立1200万元的“天大辅导员”基金，专门用于辅导员队伍建设，同时还为首批8个校级辅导员工作室授牌。

教育兴则国家兴，教育强则国家强。加快建设教育强国，必须在落实立德树人根本任务中，牢牢抓住高校思想政治工作这条“生命线”。辅导员是高校思政教育的骨干力量，是学校日常思政教育和管理工作的组织者、指导者和实施者，他们服务学生、关照学生，是青年学子的人生导师和知心朋友。

天津大学高度重视辅导员队伍发展和建设，积极创新思政工作方式方法，不断提高队伍的专业水平和职业能力，近年来相继出台《天津大学关于加强新时代辅导员队伍建设的若干举措》《天津大学专职辅导员人才计划岗位评聘办法》《转岗思政课教师有关政策》等制度，建立辅导员“求是班”、“辅言导语”沙龙、自主进阶培训等辅导员培训机制，确保辅导员工作有条件、干事有平台、待遇有保障、发展有空间。

此次设立的“天大辅导员”基金，得到了天津仁爱集团董事长马如仁、天津利安隆新材料股份有限公司董事长李海平、九安医疗董事长刘毅三位天津大学优秀校友的大力支持，专门用于辅导员队伍成长发展。作为天津大学化工学院曾经的辅导员，基金发起人李海平还与师生分享了他做辅导员时的收获。

据悉，“天大辅导员”基金将实际应用到辅导员专业化职业化发展、研学交流、评奖评优、组织文化建设以及高质量发展项目当中。（记者陈曦 通讯员赵晖）

(责编：李昉、李依环)