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无声的舞蹈照亮特殊孩子人生路

——访“广东好人”姚蕴仪

2023年09月12日08:27 | 来源：中国新闻网
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原标题：无声的舞蹈照亮特殊孩子人生路—访“广东好人”姚蕴仪

　　中新网汕头9月11日电 题：无声的舞蹈照亮特殊孩子人生路

　　——访“广东好人”姚蕴仪

　　中新网记者 李怡青

　　“90后”的姚蕴仪是一名听障者，她是广东汕头市潮南区特殊教育学校的一名舞蹈老师。她用舞蹈弥补了命运的不完美，用无声的大爱助力听障儿童在艺术中找到自信和力量。8月底2023年第二季度“广东好人”发布，姚蕴仪荣获“广东好人”称号。

　　记者11日走进汕头市潮南区特殊教育(下称“特教”)学校采访姚蕴仪。

　　姚蕴仪荣获“广东好人”称号，图为姚蕴仪11日在广东汕头市潮南区特殊教育学校教学。钟欣 摄

　　汕头潮南区特殊教育学校与别的学校不同，校园内听不见琅琅读书声，学校教师李天琳告诉记者，学校有听障者、自闭症患者等学生群体，建设有启聪楼、启智楼、启明楼，主要服务汕头潮南区各乡镇的义务教育适龄残疾儿童。

　　记者见到了从事特教工作的姚蕴仪，一头乌黑长发，瘦瘦的身板，个子不高，笑起来十分甜美。因患有先天性听力障碍，姚蕴仪深刻理解特殊孩子的不易。她主张并践行“蹲下来看学生”，不断探索教学手段和方法，鼓励特殊孩子追逐梦想。

　　通过手语翻译老师，姚蕴仪告诉记者，打从记事起，她就生活在一个无声的世界，好在有家人、老师、朋友的悉心呵护，让她觉得自己与常人无异。

　　2005年，姚蕴仪在电视上看到听障演员表演舞蹈作品“千手观音”时，一颗“舞蹈梦”的种子在幼小的心灵悄悄扎根、发芽、生长……身体的缺陷，意味着她需要比别人付出更大的努力。

　　因听力障碍，姚蕴仪只能靠地板震动，凭着身体触感去感受节奏和旋律。她得练上千百遍才能把节奏和旋律牢记心里。在汕头市聋哑学校特教老师悉心引导下，在一次次挥洒汗水中，姚蕴仪终于在无声世界跳出自己的一片天地，成功考上郑州师范学院。

　　2020年大学毕业后，她放弃在大城市的发展机会，回到家乡投身特殊教育事业。以自己特殊的亲身经历和心路历程，用无声的爱照亮这群特殊孩子的生活。

　　荣获“广东好人”称号的姚蕴仪11日在广东汕头市潮南区特殊教育学校教听障孩子练习舞蹈。钟欣 摄

　　姚蕴仪带领记者来到律动教室，她在这里教听障孩子练习舞蹈。她从容自信，生动到位地舒展肢体，轻快灵动地跳跃。丰富到位的手部动作和面部表情，从气氛、节奏，到节拍、动作，姚蕴仪一遍遍地示范。安静的教室里，舞蹈是彼此沟通的“语言”，他们用心感受律动，在舞蹈中感受快乐。

　　“我希望将所学所知都传授给学生。他们的每一次成长，都让我特别欣慰和幸福。”姚蕴仪通过手语告诉记者，舞蹈不仅能帮助这些特殊孩子拥有健康体魄，更能赋予他们勇敢与自信。

　　姚蕴仪告诉记者，她从不认为身体上的缺憾可以将她打倒，她相信命运掌握在自己手里，很多人对听障者的世界不够了解，她希望能让更多人了解这个群体。

　　“一路走来，太多人给我鼓励帮助了。现在，我想去发光，而不是被照亮！”姚蕴仪表示，她将悉心钻研特教理论和专业知识，帮助特殊孩子们放飞梦想。

　　如今，姚蕴仪所付出的心血和努力得到认可，特教学校越来越多的学生喜欢上舞蹈，变得自信和开朗起来。姚蕴仪默默奉献，用爱心照亮特殊孩子的人生路。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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