原标题：期待更多科学家成为科学副校长

近日有媒体报道，安徽省合肥市包河区聘请了中国科学技术大学自动化系教授王永、中国科学技术大学先进技术研究院新媒体研究院副院长徐奇智等6人担任当地多所小学的科学副校长。这一新闻迅速引起关注。顶尖大学教授和小学副校长，当这两个似乎相去甚远的身份“相遇”，能产生什么化学反应？能够给中小学科学教育带来什么影响？人们对此充满想象。

加强青少年的科学教育，提升青少年的科学素养，为我国科技创新提供更多后备人才，是关乎未来的重大问题。我国始终高度重视青少年科学教育，在中小学普遍开设数学、物理、化学和生物课程的基础上，近年来又陆续增加了科学和信息技术等课程。有条件的学校，还加强了与科技馆、科研院所的合作，开展丰富多彩的科学课。

总体看来，我国青少年科学教育有了长足进步，在多次国际学生评价项目（PISA测试）中，中国东部地区省份孩子的科学素养和能力表现优异，位列世界前茅。

但不能回避的是，我国中小学科学教育仍存在较大的地区差异，发展不均衡，有些学校欠重视、缺设备，缺师资、缺方法，将科学课简单等同于信息课，或只是做一做趣味小实验，甚至将科学课“挪作他用”。

为了解决这些问题，今年5月，教育部等十八部门联合印发了《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》，系统部署在教育“双减”中做好科学教育加法，支撑服务一体化推进教育、科技、人才高质量发展。

在这一大背景下，我们要为科学家担任小学科学副校长叫好。他们有资源、有想法，可以在一定程度上弥补现有中小学科学教育的不足。

我们同时欣喜地看到，科学家并非挂个虚职或走个过场，而是切实投身到科学教育中。北京市怀柔区从2019年起聘请科研院所、高新企业的科技专家、学者、工程师担任中小学科技副校长，目前已实现了全区34所中小学全覆盖。这些科研人员带领孩子们走进实验室，量身定制开展各种科学活动，效果显著。

此次受聘的王永、徐奇智本身就对科学教育有着很多的思考和探索，徐奇智于2016年发起的“火花学院”项目，已成为全球规模最大的科学可视化教学资源库，应用于全国4万多所学校，帮助教师利用可视化技术讲解科学知识。

科学教育的目的是让学生掌握更多科学知识的同时，引导学生科学地认识这个世界，激发他们的好奇心，培养科学思维，让他们通过所学的知识，建设更加美好的世界。这正是科学家担任中小学科学副校长的意义所在。

我们期待更多对科学教育有兴趣、有想法的科研人员成为中小学科学副校长，带领我国中小学科学教育探索出更多可行之路，提升青少年科学素质，培养适应科技革命新趋势的新人才，促使人口红利转化为人才红利，使教育成为更好适应、支撑、引领经济社会发展的最大增量。(操秀英)

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