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2023高校“开学第一课”系列报道——

广州城市理工学院党委书记杜小明：以不懈的奋进激扬青春的力量

2023年09月11日11:00 | 来源：人民网-教育频道
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秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢开启新的篇章。

人民网北京9月11日电 “‘志不求易者成，事不避难者进’，高中三年，同学们一边抗击新冠疫情一边刻苦学习，付出很多辛苦，克服很多困难，终于圆了大学梦，我向你们表示最衷心的祝贺！祝贺你们一路乘风破浪、披荆斩棘，来到广州城市理工学院，开启人生新的阶段！”广州城市理工学院日前举行的2023级本科生开学典礼上，党委书记杜小明寄语全体新生。

“同学们对于广州城理而言，是最值得爱护期待的新希望和新力量。”杜小明书记就“如何度过有意义的大学时光”与同学们分享了三点感悟：一是要不负时代，坚定理想信念，厚植家国情怀；二是要不负青春，勤学务实求真，练就过硬本领；三是要不负今日，珍惜青春时光，全面提升素质。

广州城市理工学院党委书记杜小明在2023级新生开学典礼上致辞。校方供图

广州城市理工学院党委书记杜小明在2023级新生开学典礼上致辞。校方供图

以下为杜小明书记在2023年开学典礼上的致辞节选——

一是不负时代，坚定理想信念，厚植家国情怀。国家的未来、民族的复兴与青年密不可分，建设中国特色的现代化强国,需要一代又一代有志青年接续奋斗。你们生逢盛世，站在百年未有的历史起点上，希望同学们顺应时代潮流、响应祖国召唤，以社会主义核心价值观为引领，从中华传统文化和中国革命历史中汲取力量和智慧，厚植“爱我母校、兴我中华”的家国情怀，发扬“团结、求索、传承、创新”的学校精神，践行“博学、慎思、明辩、笃行”的校训，把个人成长的小我融入中华民族伟大复兴的大我，与时代同步伐，与人民共命运，在奋斗中实现人生价值，升华人生境界。

二是不负青春，勤学务实求真，练就过硬本领。从踏入城理校园开始，同学们就从面向高考的中学生，转变成为具有更多自主学习探索空间的大学生了。大学虽然有专业课程体系，但学知识、长本领更多的是需要同学们自主、自律、勤奋。同学们要多探索、多钻研，努力探寻本专业的奥秘和魅力，学我所爱、爱我所学，刻苦学习，掌握专业核心知识，打牢专业学术基础，研究专业体系结构，了解专业学术前沿，学习掌握研究问题的思路和方法，用好各类实验平台；同学们要多提问、多思考，多向导师请教，多去图书馆，广泛学习专业以外的自然科学、人文科学、社会科学以及文化艺术知识，要博采众长，兼收并蓄；同学们要多实践、多创新，积极参加见习实习和社会实践活动，并在各项活动中勇于创新，不虚度大学时光，真正学到担当重任的本领。

三是不负今日，珍惜青春时光，全面提升素质。时间因不可逆而最宝贵，今天过去了就不会再来。成功者的第一共性就是珍惜时间，奋发图强，最重要的是：把握今天，把握当下，提高学习的效率和质量。希望同学们珍惜时光，认认真真上好每一堂课、踏踏实实完成每一项作业、勤勤恳恳履行每一项职责，不断积累专业知识和实践经验，全面提升综合素质。同学们对大学生活一定有许多期盼，但通常情况下校园和课堂是宁静的，有时候甚至还有些单调和平常，让我告诉你们，丰富的校园生活要靠我们自己去创造！在自己的头脑中不时打破宁静、掀起探究未知的风暴，在自己的心中激荡起创新创造的波澜。你们要在运动场、在文体社团去奔跑、去舞蹈、去放歌，去飞扬青春的律动，强健壮美的心身；在社会实践中接触工农，了解民情社情国情，增长见识和才干；学校鼓励个性发展，支持个人文体爱好，发扬个性兴趣特长，提高审美人文内涵，培育健全品格修养，把自己锤炼成祖国和人民需要的人才。

衷心祝愿同学们在广州城理度过一个永远值得记忆的大学时代！

(责编：李依环、熊旭)

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