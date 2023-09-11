秋高气爽，青春起航。梦想启程，奋楫扬帆。2023级新生正迎着旭阳，踏上全新的人生旅程。号角吹响，如何更好适应大学生活？笔墨芳华，如何绘就美丽的人生画卷？又到一年开学季，大学书记、校长的谆谆教诲润泽身心。人民网特别推出“2023高校‘开学第一课’”系列报道，愿同学们带着这份叮嘱勇敢地开启新的篇章。

人民网北京9月11日电 9月10日，北京大学医学部举行2023年开学典礼暨教师节表彰大会，2573名北大医学新生的医学梦想正式起航。北京大学党委常委、常务副校长，医学部主任，中国工程院院士乔杰发表了题为《沃土植根卓医路 悬壶济世筑梦行》的讲话。

乔杰说，一代代师生跨越时空的传承支撑起北大医学教学、科研、医疗等各项事业的蓬勃发展。希望同学们从这些故事中、从身边看得见摸得着的榜样的力量中，品味北大医学的“明德为先、厚道为蕴、尚仁为本、出新为常”，融入于血液中，贯穿在行动上，不断锻造自己。（孙竞、实习生姚怿希）

北京大学党委常委、常务副校长，医学部主任，中国工程院院士乔杰。校方供图

以下为乔杰院士在2023年开学典礼上的致辞原文——

亲爱的同学们、尊敬的老师们：

大家上午好！

今天，是我们北大医学办学第111年的开学典礼。听了老师们同学们的发言，听了韩校长，詹校长的寄语，大家就知道了，这个开学典礼，意义非凡，注定会让我们终身难忘。

开学典礼与教师节的相遇，恰如同学们与老师们的相遇，是新学期美好的开始，是新生活美好的开始，是新未来美好的开始。

首先我要郑重的代表北京大学，代表北京大学医学部，热烈欢迎2573名同学的到来，欢迎你们加入北大医学温暖的大家庭！

今天，共同见证你们开启人生新篇章的，有你们的师长，有你们的家长，有你们的学长，让我们以更热烈的掌声，表达我们的敬意，感谢他们的到来，祝老师们教师节快乐！

新生同学们，我把自己对你们的寄语，凝练为“沃土植根卓医路，悬壶济世筑梦行”。

因为老师相信，你们是怀着对崭新未来的期许和追求闪耀辉煌的梦想，选择了北大，投身了医学事业的。恭喜你们，你们做了一个不会让自己后悔的正确选择。因为这里大家荟萃、少长咸集。有以今天在现场的韩启德院士、詹启敏院士、董尔丹院士、陆林院士和优秀教师们为代表的一大批专家学者、青年骨干们薪火相传，有近百个国家省部级科研基地集成优势，有解剖博物馆北医老院长胡传揆教授、马旭教授两位大体老师的无言教诲，有新医学科技大楼里众多海外归来青年才俊的思想碰撞、学科融合；有医学图书馆的世纪书香；有逸夫教学楼的智慧教室；还有超一流的体育馆，等你们燃烧青春的“卡路里”，强健身心。

沃土根植卓医路。确实，值得你们追寻热爱的，正是北大医学积极服务国家战略、努力奉献社会，诞生了多个“首批”“第一”的专科沃土。相信通过你们的努力学习，在借鉴传承的同时去开拓，把根扎深，把基底打牢，就能在聚焦前沿的思维和探知巅峰的行动不断碰撞下，产生出新思想的火花，产生出卓越的医学成果。

例如骨科泰斗冯传汉老师，他创建的骨肿瘤研究室，向少见、隐匿、凶险的恶性肿瘤宣战。郭卫老师，今天的获奖者，始终谨记冯老的嘱托，带领团队在密布血管神经脏器的盆腔深耕30年，开创性地解决骨盆肿瘤、骶骨肿瘤整块切除等世界性难题，使90%以上的肢体恶性肿瘤患者告别了残酷的截肢手术。他运用3D打印技术，设计出配适度更高的人工假体，实现我国人工假体自主研发，打破了昂贵的进口产品垄断局面；并将科技成果转化的一千万元捐出来支持更多的原创技术转化，培养人才，惠及病患。

这样的代代赓续前行的故事还有很多。咱们的曲绵域老校长、杨克勤老教授等医学大家，为我国运动医学、骨科亚专科的发展树立了多个重要里程碑，培养了创伤骨科的带头人姜保国院士、脊柱外科带头人刘忠军主任等一大批骨干力量。

作为医者，不仅要缓解和治愈患者的躯体病痛，也要抚慰和祛除患者的心理疾病。沈渔邨院士的开拓，王玉凤教授，陆林院士等的代代传承，第六医院连续多年蝉联中国医院“精神医学综合排行榜”和“专科声誉排行榜” 双榜榜首，是北大医学的专科精英；下个月推出的北京大学首部观察型纪录片《医者厚道》中刘靖老师，一直致力于破解孤独症治疗难题。团队中的王慧老师持续努力，去年获得了第二届北京大学优秀青年医师奖。她们对儿童青少年精神医学领域的热爱、坚守和诊疗新模式的探索，是北大医者厚道精神的真实体现。

想要悬壶济世，就必须得有真本领。光是挂着一个葫芦不行，葫芦里得有好药，得有好技术，得有把现代化的前沿科学和疾病防、诊、治结合的超能力，谓之创新。有了这些本事，筑梦成真便不再遥远。

药学院楼之岑院士，培养了我国最早一批生药学人才。其中既有首位获得诺贝尔科学奖的屠呦呦先生。也有刚刚表彰的教育部黄大年式教师团队的获奖人屠鹏飞老师。屠鹏飞老师选择沙漠濒危中药肉苁蓉作为研究项目，不仅推进管花肉苁蓉收入2005年版的《中国药典》，而且通过推广种植肉苁蓉及寄主植物，将六千平方公里的沙漠变成绿洲，创造性系统解决了药源、治沙、脱贫的重大课题。屠老师的学生曾克武老师今年获批了国家杰出青年科学基金项目，他们的成果入选了2017中国十大医学进展、2022年度中医药十大学术进展。让我们再一次用热烈的掌声，向屠老师团队表示祝贺！说到杰青，我们非常自豪，今年再创历史新高，位居医学院校之首，八位青年教师获得国家杰出青年基金支持，各类人才也都取得长足进步。

而同样把论文写在祖国大地上的，还有公共卫生学院的李立明老师团队。李老师2019年获得了北大医学教学类最高奖项桃李奖和今年北京大学教学成就奖，今天下午大学要开表彰大会。他牵头的中国慢性病前瞻性研究项目，选定中国城市和农村地区的十个项目点，完成基线调查并长期随访至今已达19年，建立了世界上超大人群的成人健康数据库和生物样本库，深入研究危害中国人群健康的各类重大慢性病的流行规律和趋势、主要致病因素和保护性因素。团队成员王胜锋老师，是李老师的学生，今年获批“长江学者奖励计划”青年学者，他讲授的《流行病学》课程深受同学们欢迎，获得2021全国高校混合式教学设计创新大赛一等奖、北大医学青年教师教学类最高奖项教学新秀奖等。

基础医学拔尖人才自主培养体系初见成效。2019级的朱贞匀、张天伊同学，获得教育部“提问与猜想”活动一等奖第一名；2020级的本科生伍铤同学，获得首次国家自然科学基金委设立的青年学生基础研究项目的资助。今年，教育部委托北大牵头实施基础医学“101计划”，我们要组织全国基础医学类拔尖学生培养基地建设的高校，共同构建高质量基础医学人才培养体系。这是一道难题，不仅仅是基础医学。因为人才培养，是国家强盛的关键，顶尖医学人才培养，是北大医学的责任。我们师生要同题共答，使命共担。

我今天特别请摄影师给医学部三任主任拍一张照片放到大屏幕上，感谢韩校长詹校长两位带头人给北大医学跨越式发展注入的源动能。感谢启德老师让我们牢固树立厚道为人、厚道为师、厚道为医的思想品德，感谢启敏老师不断启发大家，用敏锐的洞察力走在医学科技的前沿。现在，我希望摄影师把镜头给到主席台，给到受表彰的老师们。今天大家在这里，是荣誉更是责任，希望你们和我一起，做好培养杰出人才的桥梁，连接好教育教学和科技创新，连接好基础研究和临床应用，连接好药物研发和公共卫生，连接好医学人文和护理康养。

同学们，老师们，是一代代师生跨越时空的传承支撑起北大医学教学、科研、医疗等各项事业的蓬勃发展。希望同学们从这些故事中、从身边看得见摸得着的榜样的力量中，品味北大医学的“明德为先、厚道为蕴、尚仁为本、出新为常”，融入于血液中，贯穿在行动上，不断锻造自己。未来的你们，必将成为国之基石，国之栋梁，国之大师，国之大医！祝福你们！再祝同学们开学快乐。老师们节日快乐！

(责编：李依环、熊旭)