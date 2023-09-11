人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

四代“范老师”历经太行山教育变迁

2023年09月11日08:23 | 来源：光明日报
小字号

原标题：四代“范老师”历经太行山教育变迁

　　 日前，位于太行山东麓的河北省武安市康二城镇清化小学，读书声从教学楼内传出。五年级一班教室里，30岁的英语教师范晓萌轻触电子屏幕，点击“远程课堂”，便已实现山里与外界的教育资源共享。“如果我的曾祖父、祖父看到这现代化的教学方式，该有多好啊。”范晓萌感叹道。

　　 范晓萌来自“教育世家”，前辈曾在晋冀鲁豫边区办“游击课堂”，也曾以校为家，用生命书写教育人生。如今，90后继续躬耕在太行山区教坛。83年来，这个家庭四代人中有13位教师，从战火纷飞到盛世太平，他们历经了太行山区教育的变迁。

　　太行山上的“游击课堂”

　　 范晓萌的父亲范春贤今年55岁。说起祖父范世昌的“游击课堂”，范春贤如数家珍。

　　 1940年抗战期间，范世昌在战火中从事教育事业。当时，日军炮楼离教学点只有4公里，敌人三天两头骚扰这里，范世昌每次都要冒着生命危险带领学生迅速转移。在艰苦的环境下，范世昌白天在田野里教书，夜晚亲手编写教材，既向学生传授知识，又向群众宣传抗日救国思想。

　　 为解决学生的温饱问题，范世昌和师生们充分利用当地条件开荒种菜，打柴割草。在他的带领下，一大批优秀人才在战火中成长起来。

　　 站岗、放哨、送信……“游击课堂”的学生们边学习边为抗战服务，那时，大家最大的愿望是能有一个安稳的学习环境。

　　乡村学校的“教师木匠”

　　 回忆起父亲范隆斌的从教经历，范春贤几度哽咽。

　　 牢记父亲范世昌“一定要坚持从教”的嘱托，1960年，范隆斌参加教育工作，先后辗转数地，担任小学教师、初中教师和高中教师等。

　　 20世纪80年代初，教学教具非常匮乏。在没有任何资料和设备的情况下，为了能让学生上好实验课，会木工的范隆斌四处取经，反复揣摩实验，化身“教师木匠”，自制了很多数学、物理教具。其中塔尺、平板仪等5件教具被评为河北省优秀自制教具。

　　 范隆斌为山村教育奉献一生，直到去世前一天晚上，还在安排学校工作。

　　山里孩子的“智慧课堂”

　　 谈起30年来的教育变迁，范春贤和女儿范晓萌感慨万千。

　　 “破房子、土院子，里面住着泥孩子。”这句20世纪90年代初在太行山区传唱的童谣，范春贤记忆犹新，因为这就是他刚到乡村学校任教时的真实写照。

　　 随着城乡融合发展，教育资源不断均衡。“现在的学校，教室整洁宽敞，空调、暖气设施齐全，老师们上课用上了多媒体设备。孩子们每天都有牛奶加鸡蛋的营养餐，上学回家的山路变成了柏油路。过去灰尘满天飞的操场，铺设了塑胶跑道，安全舒适还很美观。”范晓萌高兴地说。

　　 1993年出生的范晓萌从小立志成为人民教师。2015年从河北科技师范学院毕业后，通过教师招聘考试，她被分配到农村一线，今年已经是第9个年头。

　　 老一辈的教学故事和现代化的教学环境让范晓萌暗下决心，一定要当一名好老师。目前，范晓萌的丈夫赵志波、堂哥范晓宁、表哥黄国帅等10人也默默耕耘在太行山区三尺讲台上。

　　 “校园环境变美了，师资力量变强了，教书育人的初心不能改变。”范晓萌说，今后要不断学习教育前沿新理念，不断调整教育方式，用实际行动为太行山区教育事业贡献自己的力量。

　　 （记者 耿建扩 陈元秋 通讯员 王海波）

(责编：李昉、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部