原标题：四代“范老师”历经太行山教育变迁

日前，位于太行山东麓的河北省武安市康二城镇清化小学，读书声从教学楼内传出。五年级一班教室里，30岁的英语教师范晓萌轻触电子屏幕，点击“远程课堂”，便已实现山里与外界的教育资源共享。“如果我的曾祖父、祖父看到这现代化的教学方式，该有多好啊。”范晓萌感叹道。

范晓萌来自“教育世家”，前辈曾在晋冀鲁豫边区办“游击课堂”，也曾以校为家，用生命书写教育人生。如今，90后继续躬耕在太行山区教坛。83年来，这个家庭四代人中有13位教师，从战火纷飞到盛世太平，他们历经了太行山区教育的变迁。

太行山上的“游击课堂”

范晓萌的父亲范春贤今年55岁。说起祖父范世昌的“游击课堂”，范春贤如数家珍。

1940年抗战期间，范世昌在战火中从事教育事业。当时，日军炮楼离教学点只有4公里，敌人三天两头骚扰这里，范世昌每次都要冒着生命危险带领学生迅速转移。在艰苦的环境下，范世昌白天在田野里教书，夜晚亲手编写教材，既向学生传授知识，又向群众宣传抗日救国思想。

为解决学生的温饱问题，范世昌和师生们充分利用当地条件开荒种菜，打柴割草。在他的带领下，一大批优秀人才在战火中成长起来。

站岗、放哨、送信……“游击课堂”的学生们边学习边为抗战服务，那时，大家最大的愿望是能有一个安稳的学习环境。

乡村学校的“教师木匠”

回忆起父亲范隆斌的从教经历，范春贤几度哽咽。

牢记父亲范世昌“一定要坚持从教”的嘱托，1960年，范隆斌参加教育工作，先后辗转数地，担任小学教师、初中教师和高中教师等。

20世纪80年代初，教学教具非常匮乏。在没有任何资料和设备的情况下，为了能让学生上好实验课，会木工的范隆斌四处取经，反复揣摩实验，化身“教师木匠”，自制了很多数学、物理教具。其中塔尺、平板仪等5件教具被评为河北省优秀自制教具。

范隆斌为山村教育奉献一生，直到去世前一天晚上，还在安排学校工作。

山里孩子的“智慧课堂”

谈起30年来的教育变迁，范春贤和女儿范晓萌感慨万千。

“破房子、土院子，里面住着泥孩子。”这句20世纪90年代初在太行山区传唱的童谣，范春贤记忆犹新，因为这就是他刚到乡村学校任教时的真实写照。

随着城乡融合发展，教育资源不断均衡。“现在的学校，教室整洁宽敞，空调、暖气设施齐全，老师们上课用上了多媒体设备。孩子们每天都有牛奶加鸡蛋的营养餐，上学回家的山路变成了柏油路。过去灰尘满天飞的操场，铺设了塑胶跑道，安全舒适还很美观。”范晓萌高兴地说。

1993年出生的范晓萌从小立志成为人民教师。2015年从河北科技师范学院毕业后，通过教师招聘考试，她被分配到农村一线，今年已经是第9个年头。

老一辈的教学故事和现代化的教学环境让范晓萌暗下决心，一定要当一名好老师。目前，范晓萌的丈夫赵志波、堂哥范晓宁、表哥黄国帅等10人也默默耕耘在太行山区三尺讲台上。

“校园环境变美了，师资力量变强了，教书育人的初心不能改变。”范晓萌说，今后要不断学习教育前沿新理念，不断调整教育方式，用实际行动为太行山区教育事业贡献自己的力量。

（记者 耿建扩 陈元秋 通讯员 王海波）

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