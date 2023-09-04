人民网北京9月4日电 为深入贯彻落实党的二十大精神，提升拉萨市中小学生的艺术课程建设水平和科学素养，近日，北京市少年宫一行8人来到雪域高原，以讲座授课、走访交流、座谈研讨等形式走进了拉萨市堆龙德庆区中学、拉萨北京小学、拉萨市第三小学和拉萨地区最为偏远的当雄县公塘乡中心小学进行援藏送教交流活动。

北京市宫援藏团队与当雄县公塘乡中心小学的学生们。 北京市教委供图

活动中，北京市少年宫自然教育部老师李广旺结合少年宫已开展的劳动教育活动和家校融合教育模式传授工作方法，为进一步加快劳动教育的推广和深入提供宝贵经验。北京市少年宫艺术教学部老师刘弦建议通过“双师课堂”加强京藏两地艺术教学的师资力量，共同开启京藏少年儿童同学习、同表演的创新授课模式。北京市少年宫科技教学部老师张文龙提出在科技课程建设和科技活动策划方面应因地制宜，利用好拉萨地区中小学生日常生活中科技应用的需求点进行设计与实践。

拉萨市青少年示范性综合实践基地主任扎西平措表示，北京市少年宫专家团队一行“进藏送教”克服了初次进藏身体不适，深入校园、走进课堂，搭建了京藏校外教育的高端合作以及高层次人才支援拉萨市校外教育的桥梁，贯通了后续学校之间的交流协作和教师之间的交流共享，体现了北京校外专家们的山海情深、雪域情怀。

北京市少年宫党委书记牛晓亮表示，此次的援藏送教进校园活动是深化京藏教育交流、拓展合作广度、深度的一次有益尝试。下一步，北京市少年宫将在现有合作基础上，完善优化合作方案，全力打造长效机制，丰富交流交融形式，导入更多优质校外教育资源，助力拉萨素质教育实现高质量发展，合力推动教育援藏工作提效升级。（郝孟佳、实习生荆政嵛）

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