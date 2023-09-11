原标题：玉米田里的教师节

九月的合肥，暑热未减。9月10日下午，刚从皖北玉米田回来，安徽农业大学生命科学学院教授马庆连家都没回，就又赶到学校旁边的玉米试验基地，约着学生一起查看新培育的玉米品种情况。

玉米即将成熟，一人多高的玉米地，走进去几乎看不到人影。

马庆戴上草帽，一头钻进玉米地，边走边喊着学生的名字。“平时在玉米地里交流要靠吼，你看我们都练就了大嗓门。”马庆笑着说。没走几步就传来了回应，“马老师，往这边来”。马庆紧赶几步，看到了学生们的身影，正要打招呼，突然一个学生从旁边蹦了出来：“马老师，教师节快乐！”这一嗓子把马庆吓了一跳，仔细一看，学生半弯着腰，把一根刚摘下来的玉米高高举过头顶，玉米上还挂着蓬松的须子。学生滑稽的动作把马庆逗乐了：“这个礼物好，比花实惠。”

“这个玉米，你们给打几分？”马庆拿着玉米在手里端详了一会儿问道。“我给90分以上，现在进入了乳熟期，我们分析了茎粗、果穗粗、果穗长、株高等数据，综合来看，表现很稳定，达到了咱们的预期。”学生回答。

每年教师节前后，马庆几乎都在玉米田里忙活。这个时候正是玉米成熟的关键期，作为安徽省玉米产业技术体系岗位专家，他要沿着全省玉米主产区跑一遍，看看玉米生长情况。对他来说，玉米长势好，就是教师节最好的礼物。

马庆主要从事玉米分子遗传育种研究，他有两个讲台，一个在学校，一个在玉米田。做育种的，多数时间都在玉米田里和玉米“较劲”。所以，他会集中一段时间把课程讲完，然后就把课堂搬到田间地头，带着学生在田间搞研究做示范。“毕竟，黑板上种不出好玉米嘛！”

长期的户外作业，让马庆晒得黝黑。“马教授每年都要来我们这儿很多次，每次下车都是直接下地，一点教授的架子都没有。”安徽省临泉县种植大户陈金说，“玉米种植都是在夏天最热的时候，我们都热得受不了，马教授总是浑身大汗坚持到最后。”在马庆的指导下，当地玉米抗逆生产技术到位率稳步提高，每亩产量平均提高了50公斤以上。

近些年，马庆先后选育出多个抗逆性突出、丰产稳产的玉米新品种，推广面积超过200万亩，带动农民增收2亿多元。

夕阳西下，马庆终于和学生们钻出了玉米地，“走，今天教师节，庆祝一下，今晚吃食堂刷我的卡！”“老师，要请就得来顿大餐嘛！”……

欢声笑语回荡在田间，一行“草帽”阔步朝前走去。

（记者 丁一鸣 常河）

(责编：李昉、郝孟佳)