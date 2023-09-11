原标题：北京： “政府+市场”推动重点群体就业

记者9月8日从北京市人力资源和社会保障局获悉，为促进重点群体就业，该局发布《关于实施北京市人力资源服务业促进重点群体就业若干措施的通知》（以下简称《通知》），明确结合北京市人力资源市场实际，推动北京市人力资源服务业更加深入全面服务重点群体就业。

据了解，《通知》明确，鼓励经营性人力资源服务机构积极参与公共就业服务项目，对于符合条件的经营性人力资源服务机构，可按照有关政策给予相应补贴；开展人力资源服务机构、企业人力资源经理进高校等就业创业指导活动，使就业指导服务深入校园。

据介绍，北京将继续开展北京市人力资源服务创新发展大赛，打造“直播招聘样板间”，加强直播平台与政府、企业、人力资源机构等合作；有条件的人力资源服务机构应走访重点用工企业，摸清急需岗位，并向重点群体针对性推送。

《通知》明确，鼓励人力资源服务机构开发针对性的多样化课程，帮助确有就业困难的重点人群掌握一技之长，支持人力资源服务机构搭建“培训+就业订单直通车”。

《通知》指出，持续深化京津冀人力资源服务协作，畅通跨地区劳务协作渠道，引导京津冀区域人力资源合理流动；鼓励招聘网站为农民工、脱贫人口等重点群体打造就业择业服务平台。

此外，《通知》明确在全市范围开展经营性人力资源服务机构一体化综合监管，有效减轻经营性机构的负担；同时，开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，努力消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视，加强对网络招聘用户信息保护、反就业诈骗等监管力度，维护市场良好秩序。

（记者华凌）

(责编：郝孟佳、李昉)