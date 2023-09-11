人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

北京：“政府+市场”推动重点群体就业

2023年09月11日08:21 | 来源：科技日报
小字号

原标题：北京：　　“政府+市场”推动重点群体就业

记者9月8日从北京市人力资源和社会保障局获悉，为促进重点群体就业，该局发布《关于实施北京市人力资源服务业促进重点群体就业若干措施的通知》（以下简称《通知》），明确结合北京市人力资源市场实际，推动北京市人力资源服务业更加深入全面服务重点群体就业。

据了解，《通知》明确，鼓励经营性人力资源服务机构积极参与公共就业服务项目，对于符合条件的经营性人力资源服务机构，可按照有关政策给予相应补贴；开展人力资源服务机构、企业人力资源经理进高校等就业创业指导活动，使就业指导服务深入校园。

据介绍，北京将继续开展北京市人力资源服务创新发展大赛，打造“直播招聘样板间”，加强直播平台与政府、企业、人力资源机构等合作；有条件的人力资源服务机构应走访重点用工企业，摸清急需岗位，并向重点群体针对性推送。

《通知》明确，鼓励人力资源服务机构开发针对性的多样化课程，帮助确有就业困难的重点人群掌握一技之长，支持人力资源服务机构搭建“培训+就业订单直通车”。

《通知》指出，持续深化京津冀人力资源服务协作，畅通跨地区劳务协作渠道，引导京津冀区域人力资源合理流动；鼓励招聘网站为农民工、脱贫人口等重点群体打造就业择业服务平台。

此外，《通知》明确在全市范围开展经营性人力资源服务机构一体化综合监管，有效减轻经营性机构的负担；同时，开展清理整顿人力资源市场秩序专项行动，努力消除影响平等就业的不合理限制和就业歧视，加强对网络招聘用户信息保护、反就业诈骗等监管力度，维护市场良好秩序。

（记者华凌）

(责编：郝孟佳、李昉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部