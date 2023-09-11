原标题：苏州工艺美院：为社会培养高质量工艺人才

近日，江苏苏州工艺美术职业技术学院（以下简称“苏州工艺美院”）与位于浙江桐乡的濮院古镇达成合作，双方将在服装、陶艺和年画等工作坊建设、创新设计项目、市场化运营三方面开展校企协作。作为一所独立设置的高等职业艺术院校，苏州工艺美院连续三年被评为江苏省高校毕业生就业工作量化督导A等高校。一所高职院校，为何能有如此突出的表现？近日，记者来到苏州工艺美院，探寻高质量工艺人才的培养“密码”。

“2022年，学院与苏州相城渭塘镇达成合作，为当地设计首饰、文创产品，重塑‘渭塘珍珠’品牌。”该校手工艺术学院首饰系主任张莉君介绍，今年毕业的18位首饰系“3+2”本科班学生中，6名将赴南京艺术学院等国内外艺术类院校深造，其余12名共收到了26个工作岗位的邀请。

当前，首饰设计行业定制化需求越来越多，这要求设计师有更高的综合能力。针对这一现状，该校首饰专业不断优化调整课程设置，除首饰设计、首饰工艺等专业课外，还增加了宝玉石鉴定、3D软件运用等课程，高度衔接就业市场。

鼓励创意、鼓励创业，是这所艺术类高职院校的显著特色。2012年，苏州工艺美院大学生创意创业中心成立，为通过校级创业大赛遴选后的团队提供沙龙、培训、产品展示和项目推介等服务。“学校创新创业蔚然成风，‘创意人人、创新能人、创业达人’的递进创新创业教育模式已然成型。”该校学工处处长张继玉告诉记者。

近年来，苏州工艺美院积极为区域文化创意产业服务，为行业企业培训工艺美术及艺术设计专业人才，推进原创设计成果转化，赢得了社会的广泛认可。“高质量就业的根子是高质量人才培养。只有在平时练好内功、练好本领，面对就业市场才能有实力、有底气。”苏州工艺美院党委书记范卫东说。

（记者 苏雁 本报通讯员 姬尊雨）

(责编：李昉、郝孟佳)