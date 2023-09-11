原标题：湖南浏阳五中：校园里建起航天科技馆

设计成火箭造型的路灯？没错！这是独属于湖南省浏阳市第五中学的一道亮丽风景线。走进学校大门，只见一排排火箭造型的路灯整齐竖立在道路两旁，浓厚的科技氛围扑面而来。

为激发孩子们的学习热情，2019年，浏阳五中在校内建起科技馆，全馆共5层，展出模型140多个，包括飞机、坦克、火箭、卫星、月球车等。浏阳五中也因此成为浏阳市唯一一所在校内展示航空航天科技模型的学校。

“除了火箭造型路灯，校园内还有了航空航天墙、航天雕塑等，孩子们对航天科技热情特别高。”学校党政服务中心主任刘安建说。

近年来，该校依托科技馆做文章，鼓励学生进行发明创新，在学生心里种上科学的种子。

“到科技馆学习是学生军训的必修项目。”校长刘朝柏介绍，每年新生军训，老师都会带领他们去科技馆参观，让他们学习和感悟科技创新理念和科学家精神。学校还成立了学生志愿者队伍——北斗讲解团，每年从新生中选拔20余人，经培训后担任科技馆讲解员。

学校还邀请钱学森之子钱永刚教授等科学家为学生进行科普讲座。高三408班学生梨承辰说：“没想到，在学校能听到这么好的讲座。在了解科学知识、科学方法，体悟科学思想、科学精神的同时，我们爱科学、学科学、用科学的热情之火也被点燃了。”（记者 禹爱华）

(责编：李昉、郝孟佳)