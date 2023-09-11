原标题：尽快规范生成式AI的校园应用

7日，联合国教科文组织发布首份全球《生成式人工智能（AI）在教育和研究中的应用指南》，以应对有关技术所引发的挑战。教科文组织呼吁各国政府，以适当法规和教师培训规范生成式AI在教育领域的应用，确保秉持以人为本的原则。

教科文组织最近开展了一项全球调查，覆盖超过450所学校，结果显示其中只有不到10%拥有关于生成式AI应用的机构政策或正式指南。缺乏国家级规范是导致这一现象的主因。

教科文组织总干事阿祖莱表示，“生成式AI可为人类发展带来巨大机遇，但也可能导致伤害和偏见。如若缺乏公众参与以及政府的必要保障和监管，AI就不能融入教育。教科文组织的这份指南将帮助政策制定者和教师从学生的基本利益出发，充分发挥AI潜能。”

指南解释了生成式AI的定义及其工作原理，阐述了生成式AI引发的争议及其对教育的影响，尤其是其加剧了数据鸿沟，如ChatGPT模型训练以在线用户的数据为基础，而这些数据反映的是发达国家的价值观和主流社会规范。

指南提出了各国规范生成式AI应采取的7个关键步骤，并为在教育和研究中以符合伦理要求的方式应用有关技术建立政策框架，包括采用全球、区域或国别数据保护和隐私标准。指南还规定，在课堂中使用AI工具的最低年龄限制为13岁，并呼吁就这一主题开展教师培训。

该指南以教科文组织《AI伦理问题建议书》（2021年）和《北京共识——AI与教育》（2019年）为基础，倡导人的能动性、包容、公平、性别平等以及文化和语言多样性。指南还响应了教科文组织于2023年5月召开的首次全球生成式AI部长级圆桌会议表达的关切。

指南在教科文组织数字学习周期间于其巴黎总部发布，千余名与会者在学习周期间围绕公共数字学习平台和教育中的生成式AI等主题展开讨论。 （记者李宏策）

(责编：郝孟佳、李昉)