人民网北京9月9日电 （记者郝孟佳）9日，由北京市委教育工委、北京市教委主办，北京市学校德育研究会承办的第五届北京市大中小幼教师讲述我（我们）的育人故事展示交流活动举办，来自全市大中小幼不同学段的教师代表同台讲述、分享他们生动的育人故事。

北京市德育研究会副会长尹丽君说：“经过五年的积累，数百所大中小学及幼儿园参与其中，近万余名教师深情讲述，该活动已经成为北京市德育一体化建设成就的展台，成为加强教师思想政治工作、涵养师德师风的平台，更成为展示首都广大教师展示育人风采的舞台。老师们在小故事中感悟大道理，从中收获育人智慧，锤炼育人本领、坚定育人初心。”

北京市委教育工委相关负责人指出，希望通过搭建这样一个平台，引导全社会共同关注和倾听教师的生动育人故事，深入了解教师群体的工作、生活状态，从中读懂并理解教师的责任、担当和大爱。同时，也通过这个活动感染和引导更多教师矢志不移“为党育人，为国育才”，不断提升育人、育德能力，以实际行动书写新时代教育高质量发展新篇章。

在当天进行展示交流的育人故事中，既有老教授一生躬耕杏坛、传承国药的故事，也有中青年教师带领一帮年轻人铸造“中国芯”的故事；既有育英学校传承红色基因、赓续红色血脉的故事，也有职业学校通过“希望厨师”为乡村贫困青年托举梦想的故事；既有门头沟区教育系统在洪涝灾害中众志成城的群像故事，也有普通老师在教书育人的平凡点滴中坚守耕耘的故事……今年是北京市开展讲述育人故事活动的第五个年头。本届活动创新讲述形式，不仅邀请到往届活动的参与者代表再次回归讲台分享他们参与讲述育人故事活动的感悟和收获，还特别邀请了家长代表从他们的视角讲述老师的故事，共同感悟教育力量，家校社携手共画育人同心圆。

本届活动自4月启动以来，组委会收到来自团市委、市妇联、各高校党委、各区教育两委、大中小幼一体化德育基地校（基地园）推荐的育人案例，近万名首都大中小幼教师参与故事讲述。经专家评审，最终评选出39位优秀教师获得荣誉杯和专业特等奖，其中19位教师获得全市讲述提名荣誉。此外，还有128位优秀教师获得一等奖，114位优秀教师获得二等奖。

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