人民网北京8月17日电 15日，在首个全国生态日到来之际，北京林业大学举办了“生态文明建设 北林在行动”主题活动。活动上，首都生物多样性保护研究院正式揭牌成立。

据介绍，该研究院由北京林业大学协同北京市规划与自然资源、生态环境、园林绿化等业务主管部门和科研机构共建，旨在推动区域绿色低碳发展，服务国家生态文明建设。

记者了解到，首都生物多样性保护研究院下设5个研究中心，包含生物多样性监测与评估中心、森林城市研究中心、生态涵养区研究中心、生态固碳研究中心、生态产品价值实现研究中心，以服务“双碳”目标实现、生物多样性保护、高质量推动生态涵养区生态保护、京津冀协同发展等需求为导向，致力于建成世界一流都市生物多样性保护研究平台。

北京林业大学党委书记王洪元介绍，北京林业大学明确把生态文明建设作为立校之本、发展之基。学校在首个全国生态日之际举行“生态文明建设 北林在行动”主题活动，将进一步营造浓厚氛围，凝聚广泛共识，引导师生牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，吸引广大师生和社会各界关注、投身生态文明建设，共同保护生态环境，共同建设美丽家园，共同推动生态文明建设不断取得新的成就。

北京市园林绿化局副局长沙海江指出，近年来，北京林业大学积极参与首都生态文明建设，持续开展生物多样性调查监测、人工林培育，建立首都圈森林生态系统国家定位观测研究站等研究平台，贡献突出。希望首都生物多样性保护研究院充分发挥作用，全方位参与首都生物多样性保护，为实现人与自然和谐共生的中国式现代化贡献力量。

会上还发布了“两山”实践创新基地建设的成就与经验研究报告、系列生态文明绿皮书及《新时代青年生态文明教育教程》等。北京林业大学国家公园学院与大熊猫国家公园绵阳管理分局、武夷山国家公园（江西片区）、卡拉麦里山有蹄类野生动物自然保护区签署了合作协议。（孙竞、实习生郑舒怡）

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