本报北京8月14日电 （记者邱超奕）记者从人力资源和社会保障部获悉：8月14日至20日，人社部百日千万招聘专项行动推出文科类毕业生、独角兽企业专场（华北）、汽车、连锁经营4个线上招聘专场，共有23.8万余家用人单位参与，招聘需求达610.2万人次。

其中，文科类毕业生专场由国聘承办，组织中建材物资、国投安信（上海）投资等264家用人单位参与，提供人力资源、行政综合、文案策划等岗位，招聘需求2400余人次。

独角兽企业专场（华北）由猎聘承办，组织京东、字节、车好多、滴滴等近150家用人单位参与，提供数据分析、产品经理、运营等岗位，招聘需求1000余人次。

汽车专场由“就业在线”与中国汽车工业协会联合承办，组织安徽江淮汽车、江铃汽车、江苏中科朗恩斯车辆、山东蓬翔汽车等近7500家用人单位参与，提供设计研发类、市场研究类、汽车维修、区域销售人员等岗位，招聘需求11.9万余人次。

连锁经营专场由“就业在线”与中国连锁经营协会联合承办，组织北京同仁堂健康药业、四川永辉超市、深圳百果园实业、广州华胜企业管理服务等23万余家用人单位参与，提供采购、销售、店长、客服等岗位，招聘需求598万余人次。

用人单位和求职者可通过中国公共招聘网、中国国家人才网、就业在线专项行动主会场页面直接进入行业招聘专场，或点击主会场页面下方参与机构标识进入分会场参与。

《 人民日报 》（ 2023年08月15日 14 版）

(责编：郝孟佳、李依环)