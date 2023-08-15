原标题：暑期，让孩子爱上整本书阅读

书无穷尽时，但惜夏日长。在这炎热的夏日，阅读可以凝神静气、自生凉意。暑期正是培养孩子阅读习惯的好时机，不少学校给学生们开列书单，很多家长也跟孩子一同捧起了书本。如何利用暑假做好阅读计划，培养一项让孩子终身受益的习惯呢？记者就此采访家长和教师。

1.共读要注重分层分级

最近，张涵坚持得最好的一件事，就是自放假以来，一直进行亲子共读。“孩子读小学二年级，想给他一个不焦虑的暑假。学校的课外作业不多，也没有送他去机构提前学，留出大量的时间陪他自主阅读，至少每天保证一小时。”张涵随手展示了孩子读的书，图文并茂的《中国奇谭》《熊猫澡堂》《绿野仙踪》《西游记》等书本，都是她精心挑选的。

为什么要利用暑假时间做好阅读？张涵说，暑期时间长，用阅读来填补孩子的时间是一件事半功倍的事情。不过要让这两个月读出效果，还需要下点功夫。

“一是，亲子共读。我们一起读书，并且讨论书里的故事；二是，做好精读，现在不少书配了讲解视频，可以一边看书一边看视频。我也带着孩子做思维导图，做阅读笔记，记下好词好句，加深理解并增加积累。在他有兴趣的时候，也写写读后感。”孩子乐意做吗？张涵说，“循序渐进，不强迫，有时候读着读着就自然而然地做了。”

部分家长无法陪孩子亲子共读，学校老师便承担起暑期陪学生共读的任务。浙江省瑞安市桐浦镇中心小学是一所重视阅读的学校。该校在布置期末作业时，各个班级都布置了一定的阅读类作业。学校校长、语文教师周国平长期关注少年儿童的阅读情况，一直在学校以课程形式开展阅读教育。他录制了音频故事，发送给全校学生家长，让家长播放给学生听。

学期内每个周五下午，全校所有老师都用一个小时与学生们一起阅读。周国平介绍，暑假期间，许多学生无法做到在家长陪伴下阅读，所以大部分班级采取每日晚七点“我用视频陪你读书”的方式，开展老师陪伴和带领下的日读。平时，老师们会在微信群里跟学生保持交流，如四（2）班每周有三个孩子轮流分享阅读体会。

“还有一些班级进行了阅读挑战赛，看谁读得更多。比如五（2）班，现在已经有好几个学生在一个月内完成了30～50本书的阅读量。”周国平说。

学校也注重分层分级的阅读任务安排。“一、二年级段，我们侧重于识字的阅读，也就是长文挑战。比如一（2）班语文老师，就带领着孩子们进行暑期长文挑战。暑期过半，有相当一部分孩子已经完成了12篇的长文挑战，很好地积累了阅读量。”

2.阅读整本书，要做好学段衔接

去年印发的《义务教育语文课程标准（2022年版）》提出，“倡导少做题、多读书、好读书、读好书、读整本书，注重阅读引导，培养读书兴趣，提高读书品位，培养整本书阅读的习惯。”在“第四学段目标”中指出，学生应“每学年阅读两三部名著，探索个性的阅读方法，分享阅读感受，开展专题探究，建构阅读整本书的经验。感受经典名著的艺术魅力，丰富自己精神世界。”

暑期较长的完整时间，给整本书阅读提供了好的契机。记者发现，在不少学校给孩子们开列的暑期书单里，经典著作占比较大。比如广州市中小学校园经典阅读推荐书目（初中生篇），《时间简史》《三国演义》《平凡的世界》《朝花夕拾》《钢铁是怎样炼成的》等作品都在其中。

广州市天河区汇景实验学校初中语文教师石元元介绍，作为九年一贯制学校，学校非常重视做好中小衔接工作，而利用名著阅读教学推进中小衔接具有重要作用。中小学在名著阅读的教学内容上具有重叠性和延续性，如小学教材中的《猴王出世》这篇课文，就改编自初中必读书目《西游记》。此外，名著阅读能提升学生的语文素养和文化审美品位，它的多重功能跨越了年龄、学段的限制，能够帮助学生较快适应初中阶段的语文教学。

任务驱动，以灵活丰富的阅读活动促进各阶段阅读任务的达成，激发学生阅读名著的兴趣。石元元举例说，如读书经验分享、朗诵、戏剧表演、为游戏设计人物形象等，以活动的形式丰富学生的阅读体验。“除此以外，我们还借助信息技术平台，推动整本书阅读。如在问卷星上设计调查问卷，了解学生阅读的兴趣点和障碍点；利用电子白板中的思维导图功能，帮助学生快速理清作品脉络；根据探究任务，制作‘我最喜欢的西游人物’电子小报；利用平板，开展紧张刺激的名著知识竞赛等。利用信息技术，激发学生的阅读热情，推动名著阅读的开展。”

为什么整本书阅读如此重要？周国平认为，现在的孩子面对着太多诱惑，让孩子保持一种良好的生活方式，显得尤为关键。“尤其是在乡村，电子产品泛滥之后，我们跟进整本书阅读，就有如带着孩子走进一部部电视剧。尤其是三、四年级学生的‘海量’阅读，就是需要阅读儿童文学小说。只要孩子们读进去，就像是在看电视连续剧，很容易帮助孩子养成阅读的习惯。孩子们在阅读整本书时，自我代入成为书里的主人公，会情不自禁地为主人公欢喜、担忧，逐渐将角色内化。这种内化，可以是优秀的榜样引领，也可以是读者的感同身受，从而达到某种心理上的释放。”

最后，在周国平看来，阅读整本书，会让学生们在不经意间得到语言训练。“这种训练需要靠大量输出才能得以提升。但海量的阅读，本身就是一个大前提。可以说，没有遇见好的文字，就不会有好的写作。尤其对于乡村孩子来说，更应该让他们多看见好的文字。”

3.创新暑期课外阅读形式

除了在家里安静读书外，暑期是否有更新颖的方式帮助孩子们阅读呢？南京市瑞金北村小学语文教研组长高曦希想到，“暑期是孩子们走出家门，用脚步丈量世界的时候。很多孩子都对旅行过程中见到的动物非常感兴趣：小如蚂蚁，大到巨鲸，从天上飞的，到地上跑的，再到海里游的。动物们没有指南针，为何从来不会迷路？与人类生活在同一片蓝天下，动物们是否和人类一样也有喜怒哀乐？动物没有学校，是怎么学会生存本领的……孩子们对动物充满了好奇，因此我们设计了‘动物’主题阅读。”

在该阅读主题下，根据不同年龄段孩子的阅读能力与兴趣，由浅入专设计了五个子主题，分别是：神奇的动物王国，动物的爱与梦想、动物王国保卫战、人类眼中的动物、动物与科学。五个子主题包括了孩子最爱的童话故事、动物故事、动物日记、科学专著，有童话动物形象也有真实的动物样态。“孩子们可以根据自己的年段选择阅读，也可以依据自己的喜好、需求跨年段阅读，我们希望带领孩子们进行丰富的、动态的主题阅读。我们还借助学校的‘瑞瑞小讲堂’，请孩子们带着书本去旅行，将旅行途中读到的、看到的与动物有关的内容以直播或录播的形式展示给大家看。”她补充道。

阅读能使人终身受益，学校帮助孩子建立起良好的阅读习惯需要持续发力，重要的是师资队伍建设。南京市瑞金北村小学校长仲广群表示，随着教学改革不断深入，阅读成为培养学生综合能力、提升学生基本素养的最优路径之一。阅读在校园内外的推进，需要各方协作助力。“为了建设一支能够支持阅读的高素养教师团队，学校积极参与南京市中小学生校园阅读促进与评价系统建设项目，课题引领，计划先行，初步建立起一支由低中高年段骨干教师组成的课外阅读研究团队。”

“春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪。莫将年华轻辜负，惜取读书好时节。这是瑞北老师对孩子们的叮咛。”高曦希正是课外阅读研究团队中的一员，“以此为灵感，我们设计了‘四季悦读’活动。四季悦读，即根据时事、学情需求、一季一主题，每个年级都会设计主题书单、阅读小锦囊（阅读策略）、自我评价表。比如，2022-2023学年四季悦读的主题是：想象、家乡、科学、红色经典。其中，想象、科学、红色经典这三个主题是对跨学科阅读的尝试。2023-2024学年还将继续新的主题，春季将结合南京市‘汉字文化节’活动推出‘汉字’主题阅读，引导孩子对传统文化进行专项研读，增强文化自信。”

（记者 杨飒）

(责编：郝孟佳、李依环)