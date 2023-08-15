李静美 邬志辉

原标题：读好整本书 关键在于激发兴趣

国家高度重视中小学生阅读工作，始终把阅读作为立德树人、培根铸魂、启智增慧的重要途径。《义务教育语文课程标准（2022年版）》（以下简称《课程标准》）更是将“整本书阅读”作为六大学习任务群之一，纳入了拓展型学习任务群，旨在引导学生“积累整本书阅读经验，养成良好阅读习惯，提升整体认知能力，丰富精神世界”。不同于语文课程中的单篇阅读、群文阅读，整本书阅读更强调阅读的完整性、自主性、持续性，它直接培养学生的阅读习惯，最终指向学生的深度阅读能力和终身阅读习惯的养成。完成整本书阅读，兴趣是关键要素，应通过价值体悟与书目选择，激发学生整本书阅读兴趣；结合方法策略和评价反馈，稳定、强化学生整本书阅读兴趣，激励学生主动阅读、持续阅读。

体悟阅读价值，调动学生阅读动机

相对于单篇阅读，整本书阅读有其独特且重要的意义与价值，教师、家长及学生对整本书阅读意义与价值的认知和体悟，能够有效激发学生进行整本书阅读的动机，初步形成整本书阅读兴趣。单篇阅读篇幅短小、内容有限，教与学的重点又集中在字、词、句、段、篇上，由此使得学生的认知范围相对狭窄，思维方式比较简单，情感体验较为薄弱；而整本书的内容含量丰富、篇章结构系统完整、文本逻辑严密周到、思想情感深刻厚重，整本书阅读兼具了拓宽阅读视野、积累文化常识的知识价值，提升阅读能力、淬炼思维品质的能力价值，以及丰富精神世界、形成正确价值观的情感价值。

教师和家长是学生阅读的重要引领者和指导者，应通过教师培训、家校合作、全民阅读环境构建等多种途径，引导教师和家长深刻认识和领会整本书阅读的作用与意义，并在教育教学和日常生活中帮助学生感悟整本书阅读的价值与魅力，激发学生阅读的动机和兴趣，唤起学生进行整本书阅读的积极性和主动性。

选择适宜书籍，点燃学生阅读兴趣

“读什么书”是影响中小学生阅读兴趣的一个重要因素，选择适合年龄特点、满足个人需求的图书，能够有效激发学生的阅读兴趣。

第一，阅读书目选择须遵循儿童的年龄特点和认知规律。不同年龄阶段的学生认知发展水平不同，应根据学生年龄特点为其提供适宜的图书。《课程标准》在整本书阅读学习任务群这一部分，结合各学段（1—9年级，4个学段）学生的认知特点，列出的各学段学习内容；《课程标准》提出的“关于课内外读物的建议”、统编小学语文教科书中的“快乐读书吧”，以及《教育部基础教育课程教材发展中心中小学生阅读指导书目（2020年版）》等，对阅读书目的选择均具有参考价值。

第二，书目选择应满足学生的个人需求。教师和家长引导学生认识不同类型图书的特点和价值，指导学生根据自身兴趣和阅读目的，设计能够满足自我需求的个性化阅读书单，开展自主阅读。

第三，增强教师推荐书籍的吸引力。教师可通过图书导读、精彩片段、影视资源、作者介绍、名家推荐、他人阅读感悟等方式，为学生推荐优秀书籍，提升书籍的吸引力，激发学生阅读兴趣。

注重方法策略，稳定学生阅读兴趣

在整本书阅读中，兴趣被激发后，保持和稳定兴趣同样至关重要。不少中小学生开始阅读时踌躇满志，阅读过程中却难以坚持，因此，教师和家长采取恰当的方法与策略，激励学生持续阅读，是非常必要的。

第一，方法与指导并行，增强阅读的自我效能感。一方面，教师通过阅读指导课，帮助学生掌握阅读方法，如了解浏览、略读、精读等多种阅读策略及其使用情境，学会在阅读过程中进行自我监控，重视序言、目录等在整本书阅读中的作用等；另一方面，教师和家长在学生整本书阅读的不同阶段给予不同侧重的阅读指导，尽可能贯穿阅读全过程，由此增进学生进行整本书阅读的自我效能感，使学生敢于整本书阅读、愿意整本书阅读、善于整本书阅读。

第二，制定并落实计划，保证阅读的持续与稳定。相对于单篇阅读，整本书阅读篇幅较长，需要花费长时间持续阅读，因此，可鼓励学生结合书籍内容和时间规划，制定阅读计划、分解阅读任务。计划制定好后，执行是关键，可通过自我监控、教师监督、家长督促、阅读小组成员相互激励，以及师生共读、亲子共读、同伴共读等方式，保证阅读兴趣和阅读活动的持续性与稳定性。

第三，组织交流分享，增强阅读反思力与积极性。学校和教师组织整本书阅读经验交流会，学生分享整本书阅读的经历和体会，交流研讨整本书阅读中遇到的问题与积累的经验。由此，一方面提升学生的阅读反思力，另一方面通过学生间交流，形成阅读比拼氛围，进一步调动阅读的积极性和主动性。

优化阅读评价，强化学生阅读兴趣

持续激发和强化阅读兴趣，还需要有效的评价与反馈。不同于单篇阅读采取测验的单一考核方式，整本书阅读应建立注重发展、注重过程、注重表现的多主体的评价体系，充分发挥评价的导向和激励作用，增强学生阅读的成就感，促进学生整本书阅读兴趣不断加深。

第一，坚持发展性评价。整本书阅读具有内隐性特征，阅读习惯的养成、阅读能力的提升都需要一定时间。因此，评价应坚持发展性原则，教师基于学生个体差异制定不同侧重的评价标准，并为每个学生提出适合其发展的有针对性的建议。

第二，注重过程性评价。整本书阅读信息容量大、时间跨度长、涉及面广，应注重考察整本书阅读的全过程。教师和家长协同合作，建立学生阅读档案，记录学生的阅读历程和阅读成果，将阅读书目选择、阅读计划制定、阅读任务落实、阅读策略运用、阅读成果整理、阅读反思总结以及阅读习惯养成等全部纳入评价范畴。

第三，侧重表现性评价。结合学生的身心发展特点，鼓励学生通过写（如读后感、鉴赏文章）、演（如戏剧表演、朗诵）、画（如图文笔记、绘画）或交流等形式展示阅读成果，直观、深入地呈现阅读体验，增强阅读的趣味性、深刻性。

第四，评价主体多元化。整本书阅读的评价主体应力求多元化，充分发挥教师评价的主导作用、学生自评的主体作用、学生互评和家长评价的参与作用，全方位地反映学生整本书阅读效果的真实样态。

（作者：李静美、邬志辉，分别系东北师范大学中国农村教育发展研究院副教授；东北师范大学副校长，中国农村教育发展研究院院长）

(责编：郝孟佳、李依环)