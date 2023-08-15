人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

厦门大学：全校一盘棋建设优势学科高峰学科

2023年08月15日08:39 | 来源：光明日报
小字号

原标题：厦门大学：全校一盘棋建设优势学科高峰学科

日前，一场主题为“加快建设优势学科高峰学科”的调研工作会在厦门大学召开。厦门大学校长张宗益会同近20名专家学者代表、职能部门负责人，开诚布公、查摆问题、畅谈思路，共商厦大学科高质量内涵式发展的方向举措。

“我们要加强统筹谋划，持续优化学科布局，推进学科分类建设和梯次发展，加快建设优势学科高峰学科，推动学科高水平交叉，构建‘学科共同体’，全面提升学科服务区域发展和国家战略能力。”张宗益说。

两年多来，厦门大学持续推进有组织的学科建设，以一流建设学科为核心，深入打造“学科建设共同体”。在学科建设办公室谋划牵引、多部门多学科协同推进下，贯穿全年的工作推进会、学科评估会、专题调研会，持续为学科建设把脉问诊，推进思路举措落实落地、见行见效。

面对新的发展机遇，厦大按照“筑峰扬优 交叉创新”的建设思路，顶层谋划、高位推进，优化学科专业和人才培养布局，发布《厦门大学“双一流”建设高校整体建设方案》，聚力提升学科建设的力度、精度、效度，持续为学科发展注入“源头活水”。

近年来，厦大学科群和“6+5+1+N”学科建设体系牵引6个一流建设学科高质量发展，5大学科交叉优势特色领域“试验田”结出硕果：马克思主义理论学科建设“入主流、创特色、上水平”，多个基础学科原始创新能力不断提升。“高峰引领、梯次建设、分类发展、突出特色、增强协同”的建设模式推动“高峰学科”日益突起、“学科高峰”逐步显现、“学科建设精度”显著提升。研究生学位授权一级学科总数由54个调整为47个，专业学位授权类别总数由25个调整为31个。“优布局”“建高峰”“重交叉”“强优势”“补短板”等一个个关键词转化为培育学科增长极和创新生长点的实际行动，“开放、创新、协同”的理念成为学科建设的共识。

如何开展有组织的学科建设？如何推进多学科协同发展？人才引培“绿色通道”的畅行无碍，是厦大聚力人事、教务、社科、科技、财务等多部门共建“学科共同体”的缩影。

厦门大学新增中国科学院院士2人、入选“全国高校黄大年式教师团队”、获国家级教学成果一等奖、联合研制“海丝一号”“海丝二号”卫星、建成亚洲首座无噪声超精密加工和表征实验室、获批国家自然科学基金委员会管理科学部首个基础科学中心项目……如今，一个个亮眼的成绩成了厦大学科建设“筑峰扬优”“全校一盘棋”理念最鲜活的注脚。

乘坐校车，往返不同校区的实验室，在社会与人类学院、生命科学学院间奔忙，带着来自生物学、考古学、法医学、人类学和民族学等众多专业背景的学生们，利用古基因组学技术探索人类起源与演化的未解之谜……这些，已成为厦门大学双聘教授王传超的工作日常。在王传超的新文科研究中，自然科学与人文社会科学相辅相成、相得益彰，多学科碰撞的高水平研究成果不断涌现。

在厦大，像王传超一样，有着交叉学科背景、在两个学院有“家”、带着不同学科背景学生“看世界”的老师还有不少。

高层次人才“1+1”的交汇能带来“＞2”的成果产出，这得益于学校近年来在学科交叉、交叉学科领域的先行敢试。厦大专门设立“学科交叉与交叉学科”专项支持计划，牵引双聘、经费、博士生招生指标、成果认定等优质资源和政策，向学科交叉优势专项倾斜，支持创新人才研究真问题、产出好成果。

如今，学科交叉这个关键变量，已成为厦大高质量内涵式发展的重要增量。成立中国式现代化研究院、成立中国高质量发展研究院、推出首批新文科实验室、建设新工科大楼、一批批学科交叉成果亮相国际高层次展会平台……多学科协同建设的“厦大列车”不断提稳增速，驶上了学科高质量发展的“快车道”。

（记者 马跃华 通讯员 王志鹏）

(责编：郝孟佳、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部