谢克昌

原标题：科技攻关要奔着最紧急、最紧迫的问题去

【院士谈科技自立自强】

能源安全，关乎国家经济社会发展的全局。尤其是2022年以来，全球疫情跌宕反复、俄乌冲突不断升级，给国际能源生产和消费带来了巨大冲击。

能源安全是当今全球面临的重要议题之一，我国的能源安全保障同样面临一些不确定因素，把能源安全牢牢抓在自己手中，不但必要而且非常紧迫。

长期以来，煤炭支撑我国经济和社会较快发展，是我国能源安全保障的压舱石和稳定器。经过近几十年的发展，我国煤炭产业与技术总体水平世界领先，已经建成全球最大的清洁高效煤电供应体系，现代煤化工产业规模和技术体系世界领先。

作为主体能源，没有煤炭的清洁高效利用，实现能源科技自立自强就是无源之水、无本之木。未来，要大力推进燃煤发电向清洁高效发展，推进新型动力循环系统、高灵活智能燃煤发电、燃煤高效低成本多污染物联合控制以及资源化利用的成套技术与装备实现产业化，促进电力装备技术升级和结构转型，提高电力制造业的国际竞争力。

现代煤化工，是保障国家能源安全特别是油气安全的重要途径。要稳步推进以煤制油、煤制烯烃为代表的现代煤化工发展，加强技术创新，逐步推动煤化工产品高端化、高值化，延伸产业链，提升价值链，持续推进废水近零排放、固废减量化和资源化利用。

科技攻关要坚持问题导向，奔着最紧急、最紧迫的问题去。自1985年回国以来，我带领团队一直致力于煤化工领域科研攻关，在煤科学基础研究、煤高效转化燃料及化学品、煤化工过程节能与减排等方面取得一系列成果。在深刻理解和全面把握制约煤炭清洁高效利用技术突破的关键科学问题的基础上，推动了我国现代煤化工的发展和进步；从2011年至今，在中国工程院的部署和有关部门的支持下，我组织带领咨询团队完成“中国煤炭清洁高效可持续开发利用战略研究”丛书，在战略研究中坚持创新，助力能源革命、“双碳”战略和高质量发展。

当今世界的综合国力竞争，说到底是人才竞争，人才越来越成为推动经济社会发展的战略性资源。我国要实现高水平科技自立自强，归根结底要靠高水平创新人才。煤炭清洁高效利用技术的研发推广及应用，事关双碳目标实现，事关推动高质量发展。在能源领域，我们要坚持加大有关研发投入，加强人才培养和自主创新，着力强化技术攻关。

党的二十大报告提出：“加快规划建设新型能源体系”。当今的中国，能源清洁低碳转型蹄疾步稳，能源领域的创新方兴未艾。加快推动能源科技自立自强，加快规划建设新型能源体系，奋力推进能源强国建设，我们的信心和底气必将更加充足。

（作者：谢克昌，系中国工程院院士、光华工程科技奖励基金会理事长）

(责编：郝孟佳、李依环)