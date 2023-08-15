原标题：塔里木大学精细化服务助毕业生就业

“李老师，我成功通过了面试，感谢您一直以来对我的帮助，真没想到自己可以通过校招的形式找到人生中的第一份工作，也感谢学校为我们搭建了这样一个平台，为我们提供了更多就业机会。”前不久，塔里木大学人文学院英语2023届毕业生梁蓉蓉如愿找到心仪的工作，激动地与辅导员分享着喜悦。

今年以来，塔里木大学抢抓春季开学后促就业工作，精心谋划、精准发力、精细推进，做到用智、用心、用情，全力促进毕业生顺利就业、尽早就业。

为给高校毕业生提供更多就业岗位，塔里木大学领导班子成员带头深入新疆生产建设兵团第一师五团、第三师图木舒克市等111余家企事业单位洽谈交流，以学生、学校和社会需求为依托，拓展就业岗位1924个，签订战略合作框架等30余项。

“今年以来，塔里木大学分时段、分行业、分批次举办了140多场校园招聘会和专场宣讲会，吸引了729家企业参会，为毕业生提供就业岗位2万多个。”塔里木大学招生就业办主任孔黎说。

同时，为了让毕业生迅速了解就业信息，找到合适的工作，塔里木大学学校招生就业处将塔里木大学智慧就业服务平台与国家大学生就业服务平台相链接，为学生提供“一点通”服务，畅通就业“出口”渠道。

走进学校招生就业办公室，记者看到不少工作人员在电脑屏幕面前一边忙碌着，一边打电话向各个学院仔细询问毕业生就业对接情况。

塔里木大学招生就业办主任孔黎介绍：“今年，我们完善了塔里木大学智慧就业服务平台，实现招聘信息全覆盖精准推送，确保学生有岗可纳、有位可选。自春季学期开学以来，学校就业服务平台已推送就业信息3112条，提供就业岗位26130个。”

与往年不同的是，学校不只重视与用人单位之间的交流合作，还专门组建了专业就业指导师资队伍，开展就业指导师资队伍技能培训，邀请校外生涯专家为47名教师开展生涯团体辅导，提升教师就业咨询与指导能力。

“毕业时，学校高效快捷的办理服务，让我感受到了学校的温暖。就业手续办理一体化服务指南制作得很贴心，为学校点赞！”来自安徽淮南的塔里木大学化学工程与工艺专业毕业生廖延凤说。

今年，塔里木大学严格开展就业数据自查，将就业材料及系统就业信息逐一核实，确保数据真实可靠。

利用智慧就业服务平台、主题班会、团日活动等渠道、广泛宣传取消报到证、档案转出手续等政策要求，制作就业手续办理一体化服务指南，为学生提供高效快捷办理服务。同时，为就业辅导员、档案管理老师等开展全国高校毕业生就业管理及去向登记系统业务培训，提高业务经办能力，确保去向登记、档案转递流程畅通。

用胡杨精神育人，为兴疆固边服务。多年来，在塔里木大学积极实施各项就业政策的大力支持下，越来越多的塔大学子成功地迈出了人生的第一步。

（通讯员 季亚楠 记者 朱 彤）

(责编：郝孟佳、李依环)