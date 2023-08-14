原标题：青年人才潘楠：帮助归国留学生精准对接国内需求侧

“加强对有志赴发达国家留学的学生的帮助和引导工作……”“积极帮助新侨和归国留学人员精准对接国内需求侧……”近日，昆明理工大学副教授潘楠正忙于拟定云南省留学人员创新创业基地的下一步工作计划。

图为工作中的潘楠(中)。 受访者供图

37岁的潘楠有博士研究生学历，他是国家公派访问学者，曾获云南省有突出贡献优秀专业技术人才、云南省“万人计划”青年拔尖人才、云南省科技进步二等奖等荣誉。近年来，潘楠重点在人工智能与智能系统等交叉领域开展理论基础及应用研究，多项成果成功转化为实际产品。

“2017年到2018年，我作为访问学者受国家留学基金委公派瑞典，这段经历让我受益匪浅。”潘楠说，在瑞典访学期间，他学习到了很多先进经验，比如项目导向制的教学方式、企业命题以解决实际问题为导向的科研项目立项方式等。这些经验在他回国组建团队、承担项目的过程中发挥很大作用。

2018年回国后，潘楠一边结合学科前沿发展趋势积极探索由基础研究导向成果转化的方式方法，一边尽自己所能帮助优秀学生出国留学。

图为潘楠参与云南省创客中国双创大赛决赛。 受访者供图

“我希望我培养出的学生能够接触更广阔的天地，学习更先进的技术，将来能有更好的发展。当然，我希望其中大部分同学能和我一样选择回国发展，也希望我们将来能够持续合作。”潘楠如是说。

2020年，第十次昆明市归侨侨眷代表大会召开前夕，潘楠在昆明市科技局的推荐下，以归国留学人员的身份成为新一届侨联委员。此后，他结合侨联特色优势，持续加强对有志赴发达国家(地区)留学的学生的帮助和引导工作。

多年来，潘楠作为高校老师已经形成了一套比较完整的培养体系。他将科研项目和学科竞赛有机结合在一起，让学生有机会真正参与到科研项目之中，并产出相应的科研成果。他会利用自己的海外资源，基于每个学生将来的发展方向制定选校和选导师计划，直到他们顺利留学并完成学业。目前，已有多位潘楠的学生赴海外高水平大学攻读博士学位。

2022年，在云南省留学人员创新创业基地的创立过程中，潘楠在云南省留学人员联谊会的推荐下成为该基地专家团队的一员。目前，该基地已凝聚了来自泰国、澳大利亚、英国、美国、日本、新加坡等32个国家的留学人员杰出代表超过600人，服务留学人员创新创业，企业涉及生物医药、跨境电商、现代农业、信息技术(数字经济)、绿色环保、现代服务等多个领域。

“不少刚从海外回国的留学人员，有着一腔抱负，但却不清楚如何在国内找到适合自己的工作，或者如何创业。”潘楠介绍，留学人员创新创业基地的作用，就是为留学归国人员提供创新创业服务平台和就业服务平台。

潘楠表示，下一步，他将依托留学人员创新创业基地，更为精准地帮助留学生学有所长，积极引导他们回国就业创业；同时发挥自身科研优势，以留学归国背景为纽带，持续与大院大所相关专家开展合作，争取在业务上互通有无、互惠互利。（记者 韩帅南）

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