原标题：从“育分”到“育人”：“台湾校长”的大陆树人之思

中新社西安8月13日电 题：从“育分”到“育人”：“台湾校长”的大陆树人之思

中新社记者 张一辰

“我一直在跟家长说，教育不是‘育分’而是育人，让每个孩子都能发挥他们的特点，这个社会才会是多姿多彩的。”从事教育工作35年，钟鼎国初心不改。

出生在台湾桃园市，从小在眷村成长的钟鼎国，一直对大陆有着自己的一番憧憬，正所谓“喝口家乡水，人亲土也亲。”

二十世纪八十年代，毕业于台湾“中央大学”的钟鼎国开始从事教育工作，在教学过程中他继续深造取得博士学位，而后又经过层层遴选与考试，成为桃园市立大园国际高中第一任校长。那时的他或许不会想到，多年后能够在大陆西部地区扎根，并让年少时的憧憬走入现实。

因缘际会，2018年，钟鼎国受邀赴任西安曲江康桥学校校长一职。据介绍，“康桥”于2002年在台湾创校，并成为当地颇有影响力的国际学校。2012年，“康桥”进入大陆，陆续开设了昆山校区、西安曲江校区、合肥校区等多个校区。

“国际教育不是学好英语，然后去海外留学。”钟鼎国表示，如何让学生具有国际视野，能够进行跨文化沟通，是国际教育的核心课题。“要让海外看到大陆青年的发展与突破”。

西安作为古丝绸之路的起点、“一带一路”的重要节点城市，近年来，与台湾在文化、教育等领域的互动日益增多，两地交流的平台不断拓展。

“唐朝的长安城吸引了众多外国人前来求学和生活，而后将中国的文化、饮食传向世界各地，这本身就是一种国际交流。如今，随着现代社会发展，经济、人文、科技也在此间与古老的文化共生，‘古今融通’的西安拥有培养学生国际视野的最佳条件。”钟鼎国说。

钟鼎国表示，“活”的文化一定是以人为本的文化，就好比台湾的饮食，大陆各地的美食在台湾几乎都能吃到，但随着市场需要，会发现里面融合了很多符合当地特色的元素，最后形成了“台湾味”。

“我一个台湾人来到西安，最想念的就是‘台湾味’。”钟鼎国笑言。

据钟鼎国介绍，为了引导学生热爱自然、崇尚科学、关心社会，学校通过田园课程、探索课程、游泳课程等方面的教学，让学生从做中学、从学中思、从思中得。

“学校每年都要举行小铁人运动比赛，即便下雨路滑跑步会跌倒，但我告诉孩子们一定要爬起来完成比赛，让他们不断建立正向反馈，这就是我们育人的方式。”钟鼎国说。

钟鼎国告诉中新社记者，他所思考的国际教育有四个重要方向，即国家民族认同、国际素养、全球竞合、世界责任。从小学到初中再到高中，在日常教学中，都要把这样的意识融进去。“不谈国家民族认同，何谈国际教育？平时我跟学生交流的时候，会特别强调中文的学习，国学、国医和国术的培养。”钟鼎国直言。

“这些年，我们的毕业生在海外留学期间，有人创办乐团、有人教身边的各国同学下围棋，他们充满了自信，向世界展示着中华文化的魅力。这正是我想要看到的情景。同时，这也是国际竞合一部分。”钟鼎国说。

作为一名“台湾校长”，钟鼎国虽身在“黄土地”，但也常记家乡情。“我一直认为学生的创意来自于跨领域的学习，其中包含知识领域与地理领域。我建议台湾的年轻人，要多到大陆各个大城市，甚至乡间去走走看看。”钟鼎国说。

在钟鼎国办公室的书柜上，摆放着两个相框，其中各书四字——“康庄大道”“桥接未来”，或许，这是一位教育从业者最朴实的愿望与追求。

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