原标题：湖南常德：“简历门诊”为毕业生求职“把脉”

“这段经历写得太复杂，要着重突出你的成绩。”“要摆出成绩的亮点数据，这样最有说服力。”“和岗位直接相关的经历要放在显著位置。”……在湖南应用技术学院，一场“简历门诊”就业指导课正在进行。

课上，湖南省常德市鼎城区人力资源市场负责人王彪简明扼要地向同学们讲述了求职、创业过程中的注意事项。湖南云锦集团股份有限公司人力资源部总监冯玲介绍了企业在招聘面试中对求职者简历的关注重点。两位“简历门诊”导师一边仔细查看毕业生的简历，一边提出修改意见。

正值高校毕业生就业高峰期，湖南省常德市人社部门联合常德辖区高校开设“简历门诊部”，邀请企业人力资源主管、就业指导专家“坐诊”，一对一开展就业指导服务，提升大学生就业率，目前就业去向落实率已超75%。

据了解，常德市2023届高校毕业生共21185人，较去年新增1267人。常德市人社部门针对部分高校毕业生对填写求职简历不重视、没有经验、面对职场信心不足等问题，创新工作思路，整合资源“建门诊”，组织公共人力资源服务机构、公共人力资源市场、人力资源协会、企业及共青团、妇联等单位共建“门诊部”。“门诊部”深入高校、园区调研座谈，分析当前岗位供给、帮扶政策、就业观念等方面实际情况，研究服务举措。

此外，常德还选配了一支由企业人资主管、人力资源管理师、创业导师组成的“简历问诊”服务团队，由团队专家为求职者“把脉”“开药方”，并及时通过电话、微信开展后续跟踪服务，为促进大学生就业提供精准服务。在毕业季，“简历问诊”服务团队的专家们分批次走进高校、招聘会现场、人力资源市场“坐诊”。

湖南应用技术学院园林专业应届毕业生董丽抱着试一试的心态，拿着求职简历来到“简历门诊部”。就业导师万彪面对面为她开出了“药方”：要务实，突出自身能力；明确就业方向，选择自己喜欢做的事，锲而不舍；性格介绍板块要凸显综合素质和能力。

听完指导老师的建议，董丽深受启发和鼓舞，重新设计填写了求职简历，目前她已成功受聘于北京市一家园林设计公司。湖南文理学院电信专业应届毕业生陈奕豪在就业导师胡文玮的指导下，打磨简历，练习面试技巧，顺利与湖南中石油签约。

就业指导专家王彪介绍：“同学们在简历中往往都是体现学了什么、获得什么证书，但是这些不全是用人单位关注的。他们更关注求职者能为企业做什么、创造什么价值，所以简历上一定要突出自己报考岗位所需的能力和成绩。经过我们的指导，80%以上的毕业生都能找到适合自己的工作。”

目前，常德市以及辖区两级人社部门共聘请“简历门诊”服务团队专家20名，通过走进高校课堂、举办“夜市”招聘，开展“简历问诊”系列活动6场次，为全市3000多名大学生进行了一对一的简历诊断和就业指导。

除了开办“简历门诊部”之外，常德市人社部门还对接高校，开展“问卷调查”“访企拓岗”“直播带岗”等一系列就业服务攻坚行动，举办校园招聘会、招聘宣讲会，搭建好供需平台。常德市还充分发挥全市人社部门的公共人力资源市场、职介平台、就业超市等各类线上线下平台作用，设立毕业生服务专区，广泛宣传、精准匹配、全程跟踪，全力促进高校毕业生等青年群体高质量就业。

（记者 赵嘉伟 通讯员 徐虹雨）

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