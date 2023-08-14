原标题：东南大学“以人才报国”促进高质量就业

“这两天，我正在进行入职培训，越发感觉自己的选择是明智的。能将自己的专业所学与国家的需求结合在一起，是一件很幸福的事情。”8月10日，接受科技日报记者采访时，东南大学（以下简称东大）电子学院2023届博士毕业生范雪梅语速飞快。今年3月，她在随学院赴中国兵器工业集团第二一四研究所交流时，与对方一拍即合，最终顺利入职该所苏州研发中心。

在东大，通过校地、校企合作实践基地、访企拓岗、核心就业能力培训营、“万企进校园”校园招聘等渠道和平台，不少毕业生在校期间对未来的职业规划更加清晰，职业素养得到提升，他们投身于国家重点领域、国计民生行业、战略性新兴产业干事创业。

广拓就业渠道，“引进来”与“走出去”相得益彰

和大多数毕业生一样，从去年秋季开始，范雪梅便开始在学院的微信群和东大组织的大型招聘会中，广泛了解招聘信息，向意向单位投递简历。

原本想进入象牙塔作学术研究的她，不时穿梭在东大国家专用集成电路系统工程技术研究中心昆山研发中心和东大的校园招聘会之间。但让她没有想到的是，人生因一次对外交流变换出更多可能。

“今年3月正好是找工作的关键期，导师告诉我学院组织毕业生和学弟学妹到中国兵器工业集团第二一四研究所进行交流，当时抱着好奇的心态去了。在与研究所一个部门负责人的交流中，我发现自己的研究方向与研究所的需求很匹配，所以大家相谈甚欢。”范雪梅博士期间的研究方向是微电子学与固体电子学，读博期间，已发表3篇SCI期刊论文。交流结束后的第三天，她接到对方的橄榄枝。

在东大，学校与用人单位在“引进来”与“走出去”之间，为毕业生搭建了广泛的就业渠道。

东大学生处副处长、就业指导中心主任顾欣介绍，东大开展重点单位领航研习营、征途计划—基层党政机关跟岗实习活动，鼓励毕业生多元化多渠道就业。2023年暑期，该校共组织500余名师生赴中国电子科技集团、中国航天科技集团、中国商飞集团、京东、字节跳动等重点单位及龙头企业进行研习，到江苏省、黑龙江省、山西省、安徽省、云南省等30个地市的基层机关跟岗实习，让学生们在研习和跟岗实习中，加强对岗位的认知和基层的了解。

为用好校园招聘主渠道，东大还大力组织开展“万企进校园”校园招聘活动，汇聚市场化社会化岗位资源。目前，共面向2023届毕业生举办线下宣讲会775场，空中宣讲会832场，“人才报国”系列线下大型招聘会14场，组团线下专场招聘会23场，开展校园招聘的单位数超过4100家。

打造多类型校企、校地合作基地，提高学生就业能力

研究技术原理、向国家知识产权局递交申请专利的法律文本……自从入职金杜律师事务所，东大法学院2023届硕士毕业生陈旭鑫便开始学着在科技与法律之间，为国内两家知名互联网企业建立知识产权保护。

这一切对于他来说，得心应手。因为这与他两段实习经历密不可分。

“研二时，我到学院推荐的实习合作单位——南京市玄武区检察院实习了3个月，学习写案卷、案卷归集，写量刑建议。研二的暑假又到一家律师事务所实习，接触了一些专利申请、商标诉讼相关的法律业务。实习期间，我了解了法律服务工作的基本流程，所以工作之后上手很快。”陈旭鑫认为，自己能顺利进入金杜律师事务所，也离不开在校期间的求职储备。

他记得曾在东大的“鸿图”职业发展大讲堂和法律专业实践课中，聆听过在公检法系统工作的校友们或者行业代表作的职业分享，也曾在辅导员帮助修改的简历中，学习到如何提炼打动招聘官的应聘技巧。

“我们致力于建立长效机制，积极推进地方政府和企业加强校地、校企合作，同时希望通过精准指导，帮助学生提高就业竞争力。”东大就业指导中心副主任顾青瑶介绍，今年就业季，东大邀请了中国电子信息产业集团、中国航空工业集团、中国核工业集团等重点单位300多家下属子公司先后到校开展校企合作座谈会和招才引智活动，并先后在中兴通讯、华泰证券、中建八局等企业以及西安市、嘉兴市、盐城市等地开展交流座谈会，打造一批校企、校地实习实践基地，引入企业人力资源培训资源、地方实习实践资源，广泛聚集资源，让校地、校企合作有实效，有成果。

同时，该校通过举办核心就业能力培训营、“春季求职精准指导”系列活动、情景模拟、专家指导等形式助力学生提高求职能力。

如今，东大就业的毕业生奔赴国家重大战略及新兴行业，如中兴、华为、国家电网等单位工作，呈现出就业单位层次高、就业区域好、职业发展快等特点。

（记者 金 凤）

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