人民网北京8月8日电 聚焦贝加尔湖地区地质构造、地球化学、生态环境等领域的科学问题，7月30日至8月3日，中国地质大学（北京）、中国科学院南京地理与湖泊研究所联合俄罗斯科学院西伯利亚分院地壳研究所、湖沼研究所联合开展了为期5天的“中俄贝加尔湖科考”活动。

据了解，“中俄贝加尔湖科考”团队包括12名中方成员，其中9名来自中国地质大学（北京），3名来自中国科学院南京地理与湖泊研究所，以及6名俄方科学家。本次科考行程包含1天的学术交流和4天的贝加尔湖航行与沿岸地质考察，对典型的地质现象露头点进行观察。

在学术交流中，湖沼所研究人员介绍了贝加尔湖环境、生物与化学领域等相关研究成果，中方科考成员与俄方探讨了科研合作方向和领域。

本次科考启动仪式上，中国工程院院士、中国地质大学（北京）校长孙友宏作动员讲话。孙友宏表示，希望出访人员以此次科考活动为契机，深化与外方单位的合作，推进贝加尔湖科考项目的长期化、常态化，拓宽合作渠道，挖掘项目更深价值。（李依环、实习生荆政嵛）