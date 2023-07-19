浙江省高校《毛概》备课会开幕式会场

人民网北京7月19日电 近日，浙江省高校《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》（以下简称《概论》）课2023年暑期备课会在舟山召开。

云南大学教授、《思想战线》主编蒋红以《新时代高校思政课教师的“守正”与“创新”》为题作主题报告，阐述了高校思政课教师坚持守正创新的重要性。她指出，“守正”就是要守住“立德树人”的根本任务，要有坚定的政治信仰，要有深厚的家国情怀，要有严格的自律，要有高尚的人格；“创新”则要体现在思维创新、课堂教学创新、视野开拓创新、管理方式创新等方面。坚持守正创新是新时代高校思政课教师的必备素质与能力。

备课会上，来自全省高校的24位优秀思政课教师代表进行了教学展示与分享，全国各地各校近5000名思政课教师与大学生在线分享了本次备课会展示活动。

此外，与会者还集体参观了全国生态文明村新建村和全国爱国主义教育基地舟山鸦片战争纪念馆等红色文化资源，为《概论》课堂教学积累了鲜活的一线素材和情感体验。

在舟山鸦片战争纪念馆聆听历史的声音

据了解，本次备课会由浙江省高校《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》课程教学研究会、教育部全国高校思政课“手拉手”集体备课中心（浙江大学-浙江省）主办，浙江国际海运职业技术学院协办。

(责编：白炅、熊旭)