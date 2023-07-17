原标题：两岸研学体验营在厦门开营

2023年集美区两岸研学体验营，16日在厦门集美开营。 杨伏山 摄

包括两岸亲子主题研学营、两岸青少年主题研学营和两岸青年大学生主题研学营在内的2023年集美区两岸研学体验营，16日在厦门集美开营。

主办方称，这是两岸营员时隔3年之后再次同聚集美，再续前缘，结交新友。体验营活动以“两岸一家亲·从小心连心”为主题，持续打造集美“对台研学品牌”。

本次研学营不仅在营队体量和天数上实现全面升级，营队天数从3天升级到4天，同时以新旧营员80%-20%的配比，邀请逾200名两岸青少年参与本届体验营活动。其中，远道而来的140位台湾营员中，近80名是新朋友。

此外，体验营形式上也有所创新，采取戏剧教育、研学剧、音乐剧的形式，让两岸青少年在深度体验中探索共同记忆。

两岸青年营台湾营员代表、来自台湾基隆的邱靖粢，是台湾某高校影视设计专业大四学生，此行是她首次参加体验营活动，也是她首次来到大陆。

逾200名两岸青少年参与本届体验营活动，其中，远道而来的140位台湾营员中，近80名是新朋友。 杨伏山 摄

她在现场接受中新网记者采访时说，因为想了解大陆的文化和超喜欢厦门那些红砖绿瓦的建筑，所以决定来厦门参加体验营。

她告诉记者，这次研学营结束后会申请留下来在集美学村实习。接下来几天她会跟同学们一起记录集美的美景，18日晚上还将在十里长堤举行的属于两岸青年自己的文化盛宴上第一次参加演唱会，在几百人的现场秀出自己的才华，“有点紧张但又很期待”。

据介绍，本届体验营活动内容丰富，形式多样，包括沉浸式穿越演唱会、CAZ主题研学、戏剧教育研学、闽南传统文化主题研学、集美学村主题研学等活动。 (记者 杨伏山)

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