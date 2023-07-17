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台湾高中生与大陆羽毛球名将同场竞技

2023年07月17日08:59 | 来源：中国新闻网
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原标题：台湾高中生与大陆羽毛球名将同场竞技

中新社北京7月16日电 (朱贺)“第一次和世界冠军配合，有些紧张，也蛮过瘾。”16日，18岁的台湾高中生庄馥瑄在北京与大陆羽毛球名将陈天宇搭档了一场比赛，赛后接受中新社记者采访时说。

当天举行的以“绽放青春 羽梦同行”为主题的两岸青少年羽毛球交流赛，约百位京台青少年在石景山区挥拍击球，上阵切磋。

比赛开打，庄馥瑄与曾获世界大学生羽毛球锦标赛冠军的大陆选手陈天宇搭档混合双打。开场不久，陈天宇观察到庄馥瑄擅长接打中后场来球，便主动站在前方配合。你来我往中，二人以11:3取胜。

7月16日，台湾高中生庄馥瑄与曾获世界大学生羽毛球锦标赛冠军的大陆选手陈天宇搭档混合双打。(主办方供图)

庄馥瑄在赛后受访表示，此前便关注过陈天宇的比赛，此次能当面请教倍感幸运，令她受益匪浅。陈天宇则称赞庄馥瑄在场上专注又投入，“尽管不是专业选手，但也能很自信、充分地发挥”。

陈天宇曾赴台参加比赛，也与台湾羽毛球选手切磋球技。在他看来，两岸选手打法相近，也各有特色，在交流中常能取长补短、共同进步。他寄语当天参赛的两岸青少年在运动中增进了解，“友谊第一，比赛第二”。

庄馥瑄练习羽毛球已有10年，此次特意从台北带来球拍参赛。这个暑假，她与台北市私立静心中学的同学们来大陆研学，到访西安、北京等地。参观秦始皇陵兵马俑，让庄馥瑄感到震撼；来到北京大兴一中，观看该校学生带来的舞蹈、乐团和合唱表演，她称赞“十分精彩”，与同龄人交流也充满亲切之感。

当天比赛还吸引在北京工作生活的台湾青年参与。从事金融行业的台青林宜贤搭档北京外国语大学的大陆学生完赛，他称赞对方球技“稳中求进”。

比赛结束后，两岸青少年选手们纷纷等待陈天宇签名并合影留念。

(责编：郝孟佳、孙竞)

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