杨玉春

不久前，教育部办公厅公布首批全国健康学校建设单位名单。实施全国健康学校建设计划，将健康素养融入德智体美劳各方面，将健康促进贯穿学校教育教学、管理服务全过程，将健康教育渗透学生学习实践生活诸环节，有助于系统提升学生综合素质、健康素养和健康水平。健康学校建设是落实“健康第一”教育理念的重要举措，为学校深度参与健康教育提供了广阔空间。

如何倡导健康的生活方式一直是青少年健康教育的难题。第八次全国学生体质与健康调研结果显示，尽管我国学生体质健康达标优良率逐渐上升，但存在学生视力不良和近视率偏高、超重肥胖率上升、大学生身体素质下滑等问题。出现这些问题的个体成因复杂，但充分说明了加强青少年健康教育的迫切性。

在学生健康素养的培育中，学校有着不可替代的作用。健康学校建设是一个极佳的契机，可由此加快建立学校健康管理制度，有计划、有目的、系统培养学生健康生活方式与健康行为。作为育人的关键主体，学校应当把建设健康学校作为深化教育改革的重要方面，更加主动地落实“把健康融入所有政策”相关实践要求。

健康是个大概念，学校健康教育内容到底该包括哪些方面？根据我国学生的具体情况，应在关注肥胖、脊柱侧弯、龋齿、流感等常见病或传染病预防的同时，进一步重视学生的心理问题和精神卫生问题。应注重学校健康教育知识的实用性和时效性，着力培养学生积极健康心理、自我健康管理能力，提升学生身心健康水平和健康素养。

健康教育具有专业性、综合性、实践性等特点，要注重多方协调、系统推进。目前，各大中小学校对健康课教育重视程度仍有待提高，应尽快解决健康教育教师面临的工作职责不清、课时无法保证等问题。推进健康教育，要不断优化健康教育课程，发挥课堂教学作用，为教师提供实现专业价值、施展专业水平的舞台与空间。此外，应加强统筹社会力量参与，提升健康教育领域的公共服务能力，推动教育行政、教学研究、卫生健康等相关单位在师资配置、课时安排、研修培训、专题教研、健康科普等方面发挥更大作用。

（摘编自《光明日报》，原题为《健康学校建设体现“健康第一”教育理念》）

《 人民日报 》（ 2023年07月17日 05 版）

(责编：郝孟佳、李依环)