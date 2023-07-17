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从校园到田园 从课本到实践

——山东曲阜耕读教育的探索

2023年07月17日08:25 | 来源：光明日报
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原标题：从校园到田园 从课本到实践

　　 “耕读传家久，诗书继世长。”耕读文化是中国传统价值观的生动体现。作为孔子故里、儒家文化发源地的山东曲阜，将文化“两创”与耕读教育相结合，在基础教育、基层治理中广泛融入耕读文化，以耕读精神砥砺学生品质，用耕读教育培育时代新人，探索出以耕读文化助推全环境立德树人的育人模式。

　　从田地到餐桌

　　 “哇，我也可以蒸出来这么好看的馒头！”“这可都是咱自己种的麦子磨的面做出来的！”

　　 暑假前夕，在曲阜市王庄镇康桥小学的“未来教室”，蒸锅里装满了孩子们亲手做的花式馒头，看着自己的劳动成果，孩子们的小脸蛋上写满了自豪。

　　 “作为一学期的收尾，这堂‘我与小麦共成长——花样馒头制作’可谓人气满满、意义非凡。”指导老师罗敏说，“学生们种下的麦子变成了餐桌上的美食，从播种、收获、磨面到制作的过程，让孩子们很有成就感，更重要的是，对劳动之美、劳动之乐有了更深刻的体会。”

　　 小麦课堂是康桥小学开展农耕教育的特色实践课。该校编制了《乡土课程之小麦课程纲要》，采用跨学科、项目式学习方式，围绕小麦种植、观察、绘画、编织、美食等设立16项内容。同时，学校还建成高标准现代化的未来教室和小麦科普教室，将热心村民捐赠的近200件耧车、犁、耙、木叉等传统农具、老旧生活用品，充实到小麦科普教室。

　　 农事体验的成就感来自辛苦过后的收获。曲阜各中小学在开展农耕体验时，注重开展全流程的活动设计，将土地上的收成用作食堂的食材，或者当作可以带回家的奖励，增强了孩子们的获得感。

　　 “让孩子们亲身体验劳动的艰辛，并且能看到、吃到自己的劳动成果，这种方式更能激发学生参与劳动的内驱力，农耕教育才更有吸引力，让孩子们从土地和自然中汲取成长的力量。”曲阜市教育和体育局局长宫同文说。

　　停车场变“欢乐农场”

　　 在曲阜东方学校，总有一群围着田埂转的“小农夫”。这片700平方米的“欢乐农场”是校园里一道亮丽的风景线，种满了辣椒、茄子、白菜、花生、地瓜等农作物。

　　 “我们以中小学九个级部为单位进行了分配，各级部再根据班级的作物选择进行二次分配。学生们利用劳动实践课、社团课和碎片化的课间，对作物进行养护和管理。”东方学校德育部主任、劳动教育项目负责人杜冉冉介绍，精细化的分工确保每个班级都有自己的专属农场，每个学生都有机会参与农耕体验。

　　 东方学校位于曲阜城区，学生大多来自城市家庭，对于他们来说，有的甚至到了高年级都不知道茄子是长在树上还是结在秧上，花生是长在地上还是地下。为此，该校于2019年把已经平整好的700平方米停车场掀掉，腾出来给学生们种地。

　　 “在中小学开展耕读教育，目的是培养孩子们对土地的感情。”谈起开展耕读教育的思路，东方学校校长王廷志表示，孩子们在土地上出过汗、获得过丰收，自然就能找到课本中关于田园乡情的来源。学校按照作物耕作时令，给孩子们列出了一整年的种植表，并买好肥料、种子和农具，日常耕作和收获全由孩子们亲手打理。

　　 曲阜夫子学校开辟中心花园麦地、夫子植物园供学生开展劳动教育和实践活动，开展“学先农 尝百草”农耕活动、“感悟农耕文化 倡导节约粮食”等实践活动；时庄街道代庄小学在校外开拓“红领巾种植园”，供学生开展劳动实践活动；小雪街道三合小学把中草药劳动教育纳入校本课程，建设中草药种植基地，开展蒲公英、菊花、艾草种植，弘扬传统中医药文化和劳动教育精神……

　　 在曲阜，各学校纷纷选择从“被遗忘”的土地入手，开拓农耕基地，开展农耕教育，积极探索建构“耕读文化”视野下的新劳动教育模式，以“劳动+”教育融合各科资源，拓展课程内涵，为中小学教育提质增效注入新活力。

　　从学校教育到各方合力

　　 7月13日，防山镇齐李村“幸福食堂”门前的“幸福菜园”里，一群活泼可爱的孩子化身小菜农，有的拔草松土，有的采摘蔬菜，不一会儿，老人们午餐所需的食材就备齐了。

　　 “种菜很辛苦，但是我很开心，还赚到‘幸福币’，我今年一共赚了70个币，正好能给奶奶兑换一双鞋。”6岁的牛文泽拿着积分卡兴奋地说。

　　 为丰富村里孩子的暑期生活，齐李村把农耕教育与志愿服务相结合，让孩子们积极参与到“幸福菜园”和“幸福食堂”志愿服务活动中，在体验种菜、洗菜、端菜等过程中，增强劳动的体验感和成就感。

　　 “‘幸福币’还有效调动了孩子们参与农耕体验活动的积极性，每次活动都能吸引来不少孩子。”齐李村党支部书记牛中兴说。

　　 劳以育德，劳以增智，劳以育美。农耕文化教育是曲阜开展暑期新时代文明实践活动的重点，也是推进全环境立德树人的抓手。为此，曲阜整合校园、家庭、社会各方资源，拓展基地、打造平台、组建队伍，鼓励学生开展农耕实践活动。

　　 如今，曲阜市已有90多所中小学开设了耕读教育课，各镇街、村居也广泛拓展农耕实践基地。农耕校本课程的设定，休闲农业的“花式采摘”，亲子参与的“趣味农耕”，从学校到村居、农场、广场，各类农耕教育形式使农耕文化绽放出新的活力，形成学校、家庭、社会共同参与的耕读教育模式。

　　 “‘耕以养身，读以明道’，耕读教育蕴含着中国古人的智慧，是实现‘五育并举’、构建良好教育生态的有效途径，学生在耕读教育中能够培养知行合一、学创融通的能力，以及自力更生、自强不息、勤俭节约的精神品格。”曲阜市委书记李丽说。

　　 （记者 赵秋丽 冯帆 通讯员 张艳）

(责编：郝孟佳、李依环)

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