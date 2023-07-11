人民网北京7月11日电 （记者孙竞）日前，北京市门头沟区教育系统召开暑期干部教师实训工作启动会，全面部署暑期干部教师实训工作。

本次实训将围绕课程领导力、教学设计、课堂实施、作业设计、考试命题与实施能力等，从宏观、中观、微观三个层面为干部教师提供专业培训，同时引导干部教师“迈出课堂半步”，以学术研究为抓手，带领学生迈进生活找原型，迈进文献学思维。

“门头沟区的孩子们离学术话语系统太远了。缺少学术话语体系，他如何能在学术圈走得远、走的好，成为科技创新的生力军？”启动会上，门头沟区委教育工委副书记、区教委主任曹彦彦指出，学术文献课可以有效补偿山区学生学术文化资本不足的情况，学校应聚焦课堂主渠道，构建“家-校-社”协同育人体系，通过师生共读、亲子共读、社区共读，以文献阅读行动增加学生教育收获、促进教师专业成长、改善家庭教养方式。要抓好“迈出课堂半步”主题活动，结合学校自身特点，创新性开展学术文献课程，持续探索山区学生文化资本补偿机制建设。

数学组实地测量、计算水流量，美术组制作三家店地区局部沙盘模型，科学组制作三家店小学排水模型，信息组制作水流动画图，语文组形成调研报告、建言书和倡议书……在实训范例展示中，门头沟区三家店小学的同学们分组展示了他们跨学科主题研究的成果。

三家店村地处京西古道的永定河渡口，北面临山，地势低洼，遇到暴雨，如果排洪不畅，雨水大量涌入村子，极易形成内涝。面临这样的问题和困难，学校积极转变思路，化问题为资源，组织师生开展“基于三家店村大街低洼防涝跨学科主题研究”活动，通过带领学生们了解三家店村大街内涝成因和现状，引导学生发现问题、提出问题、解决问题，培养学生研究意识。

“学校很好利用了周边和自身的资源，统筹做好了课程的顶层设计，跨学科主题研究推动学生进行整体学习，培养解决问题的能力，点燃了他们的研究热情。”北京教育科学研究院的专家现场提出建议，“接下来要将课程固化下来、不断完善，形成从目标、过程、活动实施到效果评价的闭环。同时，要进一步整合区域资源，针对学生特点分层分类精准设计研究内容，提高教育教学的针对性、有效性。”

据悉，按照北京市暑期干部教师实训工作要求，北京教育学院、北京教育科学研究院、北京教育考试院等市级单位要与各区各校结对，在学科建设、课程教学、教育评价和试题命制、家校共育等方面，分学段一校一策开展“辅导”，帮助一线教师解决实际问题。“今天走进门头沟区，我们将针对门头沟区的山区特色和实训主题，在德育、课程、教学、学前教育、班主任、可持续教育等方面提供支持。在后面的工作中，我们的教科研人员也将和老师们共同备课、研讨，完善课堂教学的设计和教育活动的安排，让学习更精彩，让学生有更多获得感。”北京教育科学研究院基础教育教学研究中心党总支副书记、副主任、实训综合组组长詹伟华表示。

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