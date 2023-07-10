人民网北京7月10日电 日前，2018-2022年教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会2023年全体委员工作会议在北京工商大学举行。会上，《中国电子商务本科专业建设20年》新书正式发布。

会议现场。北京工商大学供图

据介绍，该书系统深入地介绍了电子商务专业的建设发展历程。著作内容包括很多珍贵的历史资料，以及电子商务人才在脱贫攻坚、乡村振兴、跨境电商等方面对社会经济发展作出的重要贡献，是迄今为止最为全面的一部介绍电子商务本科专业发展情况的著作。

会上，教育部高等教育司副司长武世兴作“深入推进新文科建设 全面提高电子商务人才自主培养质量”主题报告。武世兴指出，要以“四新”引领高等教育改革创新，大力推进新文科建设，加快高等教育强国建设，更好服务国家区域经济社会发展。要培养电子商务类拔尖创新人才，构建电子商务自主知识体系，创新电子商务人才培养机制，以数字化构建电子商务类专业教育新形态，全面提高电子商务人才自主培养质量。

据悉，本次会议由教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会主办，北京工商大学、对外经济贸易大学、北京交通大学、北京物资学院共同承办，商务部电子商务司监测分析处处长仇妍蕾、北京工商大学党委书记黄先开、外经济贸易大学党委书记黄宝印、北京交通大学副校长荆涛等出席开幕式并致辞。

当天，教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会工作总结会同期举行。会后，与会人员一同参观了北京工商大学数字未来中心。（李依环、张扬）

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