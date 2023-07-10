人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>教育

《中国电子商务本科专业建设20年》新书发布

2023年07月10日10:18 | 来源：人民网-教育频道
小字号

人民网北京7月10日电 日前，2018-2022年教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会2023年全体委员工作会议在北京工商大学举行。会上，《中国电子商务本科专业建设20年》新书正式发布。

会议现场。校方供图

会议现场。北京工商大学供图

据介绍，该书系统深入地介绍了电子商务专业的建设发展历程。著作内容包括很多珍贵的历史资料，以及电子商务人才在脱贫攻坚、乡村振兴、跨境电商等方面对社会经济发展作出的重要贡献，是迄今为止最为全面的一部介绍电子商务本科专业发展情况的著作。

会上，教育部高等教育司副司长武世兴作“深入推进新文科建设 全面提高电子商务人才自主培养质量”主题报告。武世兴指出，要以“四新”引领高等教育改革创新，大力推进新文科建设，加快高等教育强国建设，更好服务国家区域经济社会发展。要培养电子商务类拔尖创新人才，构建电子商务自主知识体系，创新电子商务人才培养机制，以数字化构建电子商务类专业教育新形态，全面提高电子商务人才自主培养质量。

据悉，本次会议由教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会主办，北京工商大学、对外经济贸易大学、北京交通大学、北京物资学院共同承办，商务部电子商务司监测分析处处长仇妍蕾、北京工商大学党委书记黄先开、外经济贸易大学党委书记黄宝印、北京交通大学副校长荆涛等出席开幕式并致辞。

当天，教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会工作总结会同期举行。会后，与会人员一同参观了北京工商大学数字未来中心。（李依环、张扬）

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部