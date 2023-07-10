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首届全球财经论坛在京举办 专家学者共话经济高质量发展

2023年07月10日10:10 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京7月10日电 （记者李依环）首届“全球财经论坛”日前在北京召开。论坛由中央财经大学、经济日报社联合主办，以“中国经济高质量发展与全球经济增长”为主题，来自国际、国内相关领域的400余位专家、学者，聚焦全球财经热点展开深入研讨。

论坛现场。校方供图

论坛现场。校方供图

中央财经大学党委书记何秀超在致辞中指出，本次论坛是学校以实际行动回答“强国建设、教育何为”“教育强国、中财大何为”时代命题的实际举措，中财大将为加快推进中国特色经济学学科体系、学术体系、话语体系建设，为进一步推动教育对外开放、提高国际影响力和国际话语权，贡献力量。

会上，诺贝尔经济学奖得主迈克尔·斯宾塞、罗伯特·恩格尔、罗伯特·奥曼，世界贸易组织副总干事张向晨发表视频演讲。中国财政学会会长楼继伟，中国社会科学院大学教授江小涓，中国社会科学院副院长、党组成员，中国社会科学院大学党委书记高培勇，中央财经大学校长马海涛等专家作主旨报告。

活动当天同期举行三个平行分论坛。围绕“金融创新与经济高质量发展”“宏观经济和金融体系安全与发展的前沿问题”“人口高质量发展与中国式现代化”等话题，多位专家学者进行了深入研讨，并聚焦未来发展分享了对策建议。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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